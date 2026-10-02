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10 أوقات يستحب فيها الصلاة على النبي.. نور ورحمة وهداية ورعاية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

10 أوقات يستحب فيها الصلاة على النبي.. نور ورحمة وهداية ورعاية

الصلاة على النبي
الصلاة على النبي
محمد شحتة

يكمن في الصلاة على النبي، في أنها مفتاح السعادة، ومفتاح كل خير. والمسلم الذي يبتغي السعادة عليه أن يلهج بالصلاة عليه في أغلب أوقاته؛ فإنه نورٌ ورحمةٌ وهدايةٌ ورعايةٌ.

أوقات الصلاة على النبي

والصلاة على النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- خيرٌ في كل وقت، ولكنها تتأكَّد في مواطن، منها: يوم الجمعة وليلتها، وعند الصباح والمساء، وعند دخول المسجد والخروج منه، وعند قبره، وعند إجابة المؤذِّن، وعند الدعاء وبعده، وعند السعي بين الصفا والمروة، وعند اجتماع القوم وتفرُّقهم، وعند ذكر اسمه.

كما يستحب الصلاة على النبي، عند الفراغ من التلبية، وعند استلام الحجر، وعند القيام من النوم، وعقب ختم القرآن، وعند الهمِّ والشدائد وطلب المغفرة، وعند تبليغ العلم إلى الناس، وعند الوعظ وإلقاء الدرس، وعند خِطبة الرجل المرأةَ في النكاح، وفي كل موطنٍ يُذكر فيه الله تعالى.

أفضل صيغ الصلاة على النبي

وفي بيان أفضل صيغة للصلاة على النبي، أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية، أن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- تجوز بأي صيغة، بشرط أن تشتمل على لفظ الصلاة على النبي أو صلِّ اللهم على النبي، حتى وإن كانت هذه الصيغة لم تَرِد.

وأوضح «جمعة» في فتوى له، أن أفضل صيغة للصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم هي: الصلاة الإبراهيمية أو الصيغة الإبراهيمية، فقد اهتم الصحابة رضوان الله عليهم بأن يعرفوا صيغة الصلاة عليه فقالوا: «يا رسول الله، أما السلام عليك فقد عرفناه، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صلِّ على محمد، وعلى آل محمد، كما صليت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد، وعلى آل محمد، كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد» (رواه البخاري).

وأشار إلى أنه لا ينبغي للمسلم أن يُعرض عن الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم- ويتركها فإن في تركها الشر الكثير؛ حيث إن تركها علامة على البخل والشح، قال النبي صلى الله عليه وسلم-: «كفى به شُحًا أن أُذكر عنده ثم لا يصلي علي» (ابن أبى شيبة في مصنفه)، وقال -صلى الله عليه وسلم-: «البخيل من ذُكرت عنده ولم يُصلِّ على» (أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه).
 

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