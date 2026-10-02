انفجارات عنيفة تهز صنعاء وسط تقارير عن غارات جوية

هزت انفجارات قوية العاصمة اليمنية صنعاء، فجر الجمعة، بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران في أجواء المدينة، وسط تقارير عن استهداف مواقع تابعة لجماعة الحوثيين.

وأفاد مراسل وكالة فرانس برس بسماع ثلاثة انفجارات قوية على الأقل، مع تصاعد أعمدة دخان في مناطق من العاصمة. وقالت مصادر محلية إن الانفجارات تركزت في محيط جبل النهدين ودار الرئاسة، فيما تحدثت تقارير أخرى عن استهداف مواقع في نقم وحي حدة.

وتأتي التطورات بعد إعلان التحالف، الخميس، اعتراض وتدمير صاروخين باليستيين و4 طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط وجازان في جنوب السعودية.

كما تتزامن مع تصعيد عسكري متواصل في اليمن، إذ أعلنت القوات الحكومية اليمنية تنفيذ 27 غارة جوية في جبهات تعز استهدفت، بحسب بيانها، مخازن صواريخ ومراكز قيادة وسيطرة ونقاط إمداد وتسليح ومعدات عسكرية تابعة للحوثيين.

ولا تزال حصيلة الخسائر البشرية والأضرار المادية في صنعاء غير معلنة بشكل موثوق حتى الآن.