دراسة مقارنة.. هاني إبراهيم يحصل على الدكتوراه في العلوم البيئية من جامعة عين شمس

حصل الدكتور هاني إبراهيم فهمي، الأمين العام السابق للمجلس القومي لحقوق الإنسان، على درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية من كلية الدراسات العليا والبحوث البيئية بـ جامعة عين شمس، عقب مناقشة رسالته العلمية التي جاءت بعنوان: "دور الأطر الوطنية والدولية في تعزيز حقوق الإنسان المناخية – دراسة مقارنة".

الأطر القانونية والمؤسسية

وتناولت الرسالة دور الأطر الوطنية والدولية في تعزيز حقوق الإنسان المناخية، من خلال دراسة مقارنة بحثت الأطر القانونية والمؤسسية ذات الصلة بحقوق الإنسان في مواجهة التغيرات المناخية، وما تفرضه هذه التحديات من ضرورة تطوير التشريعات والسياسات والآليات الوطنية والدولية بما يعزز حماية حقوق الإنسان والحق في بيئة آمنة ومستدامة.

وعقب مناقشة الباحث في موضوع الرسالة وما توصلت إليه من نتائج وتوصيات، قررت لجنة الحكم والمناقشة منحه درجة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية والقانونية والإدارية البيئية، مع التوصية بطباعة الرسالة وتبادلها بين الجامعات والمراكز البحثية، بما يسهم في إتاحة نتائج الدراسة للباحثين والمهتمين بمجالات حقوق الإنسان والقانون والبيئة والتغيرات المناخية.



وتأتي الرسالة امتدادا لاهتمام الباحث بقضايا حقوق الإنسان والعمل المؤسسي المرتبط بحمايتها، حيث سبق له تولي منصب الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، إلى جانب عضويته بالمجلس، قبل توليه مهام الأمانة العامة.