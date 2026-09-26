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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس جامعة عين شمس ونائبه للتعليم والطلاب يشهدان افتتاح أسبوع شباب الجامعات بالمنيا

افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة المنيا
افتتاح أسبوع شباب الجامعات بجامعة المنيا
حسام الفقي

افتتح الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الثقافة، فعاليات أسبوع شباب الجامعات الرابع عشر، الذي تستضيفه جامعة المنيا خلال الفترة من 25 إلى 30 سبتمبر 2026، تحت شعار «من قلب الصعيد نبدع»، بمشاركة وفود طلابية من مختلف الجامعات المصرية.

جاء ذلك بحضور اللواء عماد أحمد محمود كدواني، محافظ المنيا، والأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، ولفيف من رؤساء الجامعات المصرية وقيادات التعليم العالي.

وأكد الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الشبابي والطلابي، الذي يجمع طلاب الجامعات المصرية من مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن هذه الفعاليات تمثل فرصة مهمة لصقل مهارات الطلاب، وتنمية قدراتهم، وتعزيز روح الانتماء والمنافسة الشريفة، مؤكدًا أن جامعة عين شمس تولي رعاية الشباب اهتمامًا خاصًا، باعتبارهم ركيزة أساسية في بناء مستقبل الوطن.

من جانبه، أوضح الأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن جامعة عين شمس تشارك بوفد طلابي فاعل في مختلف أنشطة وفعاليات أسبوع شباب الجامعات، مؤكدًا حرص الجامعة على تقديم كل أوجه الدعم للأنشطة الطلابية والمواهب الشابة، بما يسهم في إعداد جيل قادر على المنافسة والتميز في مختلف المجالات العلمية والثقافية والفنية والرياضية.

وتأتي مشاركة جامعة عين شمس في فعاليات أسبوع شباب الجامعات من خلال قطاع التعليم والطلاب – الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والأستاذ الدكتور رامي ماهر غالي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف عام وتنسيق إداري من الأستاذ إبراهيم سعيد حمزة، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب، وبالتنسيق من الأستاذ الدكتور يحيى مصطفى، الأستاذ بكلية التربية النوعية ومنسق الجامعة في أسبوع شباب الجامعات، والأستاذة أسماء خاطر، القائم بعمل مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب.

ويشارك طلاب جامعة عين شمس في منافسات وفعاليات متنوعة تشمل المجالات الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والعلمية والجوالة، بما يتيح لهم فرصة إبراز مواهبهم وإبداعاتهم، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، وتعزيز قيم العمل الجماعي والمنافسة الإيجابية.

ويُعد أسبوع شباب الجامعات المصرية أحد أبرز التجمعات الشبابية والطلابية على مستوى الجامعات المصرية، لما يمثله من منصة تجمع بين التنافس وتبادل الخبرات والتفاعل بين الطلاب، وتسهم فعالياته في تعزيز التواصل والتعارف بين شباب الجامعات، وترسيخ قيم التعاون والانتماء والمشاركة وتحمل المسؤولية.

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