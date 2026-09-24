حد السحب من ATM في مصر.. 30 ألف جنيه يوميًا

يهتم المواطنون بالتعرف إلى حد السحب اليومي من ماكينات ATM في مصر، والحد الأقصى للسحب من فروع البنوك، وحدود التحويل عبر إنستاباي ورسوم السحب.

حد السحب اليومي ATM في مصر.. كم جنيه يمكن سحبه من الماكينة؟

يبلغ حد السحب النقدي اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM في مصر 30 ألف جنيه للعميل، وفق أحدث البيانات المتاحة، بينما يصل الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا، وهو ما يعني وجود اختلاف واضح بين الحد المقرر للسحب من الماكينات والحد المقرر عند التوجه إلى فرع البنك.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار اهتمام عملاء البنوك بمعرفة حدود السحب النقدي اليومية، خاصة مع الاعتماد المتزايد على ماكينات الصراف الآلي في الحصول على الأموال وإجراء المعاملات المصرفية على مدار اليوم، إلى جانب متابعة حدود التحويل الإلكتروني من خلال تطبيق إنستاباي.

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وتتيح ماكينات الصراف الآلي خدمات السحب والإيداع على مدار 24 ساعة لجميع البنوك المصرية، مع الالتزام بالحدود اليومية المقررة، بينما يمكن للعملاء الذين يحتاجون إلى مبالغ تتجاوز الحد المسموح به عبر ATM التوجه إلى فروع البنوك وفق القواعد والإجراءات المعمول بها.

ما هو حد السحب اليومي من ATM في مصر؟

يصل الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من ماكينات ATM إلى 30 ألف جنيه للعميل، وفق أحدث البيانات المنشورة، وهو الحد الذي يمكن للعميل الاستفادة منه في عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي، مع ضرورة توافر الرصيد الكافي والالتزام بالحدود المرتبطة بالبطاقة والحساب والبنك.

ويعني ذلك أن العميل الذي يستخدم ماكينة الصراف الآلي لا يستطيع تجاوز مبلغ 30 ألف جنيه في عمليات السحب النقدي خلال اليوم، حتى إذا أجرى أكثر من عملية سحب، مع مراعاة أي حدود إضافية قد يحددها البنك وفقًا لنوع البطاقة والحساب.

ويختلف الحد الأقصى المقرر من بنك إلى آخر بالنسبة لبعض تفاصيل البطاقات وطرق الاستخدام، إلا أن الحد العام للسحب النقدي من ماكينات ATM يبلغ 30 ألف جنيه يوميًا وفق البيانات الحديثة المتاحة.

كم يبلغ الحد الأقصى للسحب من فروع البنوك؟

يختلف الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك عن الحد المقرر لماكينات ATM، إذ يصل الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا وفق البيانات الحديثة المشار إليها.

وبالتالي، فإن العملاء الذين يحتاجون إلى سحب مبالغ أكبر من الحد المسموح به عبر ماكينات الصراف الآلي يمكنهم التوجه إلى فرع البنك والاستفسار عن إجراءات السحب المتاحة وفقًا لحساباتهم والضوابط المطبقة.

ويُظهر الفرق بين الحد المقرر للماكينات والحد المقرر للفروع أن اختيار وسيلة السحب يرتبط بقيمة المبلغ الذي يحتاج العميل إلى الحصول عليه، إلى جانب القواعد والإجراءات الخاصة بالبنك والحساب المستخدم.

ما حدود التحويل عبر إنستاباي؟

تبلغ حدود التعامل عبر تطبيق إنستاباي 70 ألف جنيه كحد أقصى للمعاملة الواحدة، بينما يبلغ الحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية 120 ألف جنيه، ويصل الحد الأقصى لإجمالي المعاملات الشهرية إلى 400 ألف جنيه، وهذه الحدود تنطبق على كل بنك مسجل على التطبيق وفق البيانات الرسمية للبنك المركزي المصري.

وتتيح هذه الحدود للعملاء تنفيذ التحويلات المالية من خلال منظومة المدفوعات اللحظية، مع الالتزام بالحد الأقصى المقرر لكل معاملة وإجمالي العمليات اليومية والشهرية.

وبذلك يمكن للعميل تنفيذ أكثر من معاملة خلال اليوم، بشرط ألا تتجاوز قيمة المعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، وألا يتجاوز إجمالي المعاملات اليومية 120 ألف جنيه، وألا يتجاوز إجمالي المعاملات الشهرية 400 ألف جنيه.

هل يمكن سحب أكثر من 30 ألف جنيه من ATM في اليوم؟

لا يمكن تجاوز الحد الأقصى العام المقرر للسحب النقدي من ماكينات ATM والبالغ 30 ألف جنيه يوميًا من خلال تكرار عمليات السحب، إذ يرتبط الحد بإجمالي السحب النقدي المسموح به خلال اليوم، وليس بعدد العمليات التي يجريها العميل.

وفي المقابل، يستطيع العميل الذي يحتاج إلى مبلغ أكبر من ذلك التوجه إلى فرع البنك، حيث يبلغ الحد الأقصى للسحب النقدي اليومي من الفروع 250 ألف جنيه وفق البيانات المشار إليها.

ما رسوم السحب من ماكينات ATM؟

تختلف رسوم السحب النقدي عند استخدام ماكينة صراف آلي تابعة لبنك آخر عن البنك مصدر البطاقة، بينما تكون عملية السحب من ماكينة البنك مصدر البطاقة دون رسوم في الحالات التي تنطبق عليها القواعد المعلنة.

وتشير البيانات المنشورة حديثًا إلى استمرار تطبيق رسوم على عمليات السحب باستخدام بطاقة بنك معين عبر ماكينة تابعة لبنك آخر، في حين لا يتم خصم رسوم عند استخدام ماكينة البنك التابع له العميل وفق القواعد المعلنة.

ويُنصح العملاء بمراجعة البنك التابعين له للتأكد من الحدود والرسوم المطبقة على بطاقاتهم وحساباتهم قبل تنفيذ عمليات السحب النقدي، خاصة أن بعض التفاصيل قد ترتبط بنوع البطاقة والمنتج المصرفي المستخدم.

ما الفرق بين حد السحب من ATM وحد السحب من البنك؟

الفرق الأساسي يتمثل في أن الحد الأقصى للسحب النقدي من ماكينات ATM يبلغ 30 ألف جنيه يوميًا، بينما يصل الحد الأقصى للسحب النقدي من فروع البنوك إلى 250 ألف جنيه يوميًا وفق البيانات الحديثة المشار إليها.

أما التحويلات من خلال إنستاباي فتخضع لحدود مختلفة، إذ يبلغ الحد الأقصى للمعاملة الواحدة 70 ألف جنيه، والحد الأقصى لإجمالي المعاملات اليومية 120 ألف جنيه، والحد الأقصى الشهري 400 ألف جنيه وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وتتيح معرفة هذه الحدود للعميل تحديد وسيلة التعامل المناسبة وفق قيمة المبلغ الذي يريد سحبه أو تحويله، مع ضرورة الرجوع إلى البنك للتأكد من أي قواعد خاصة بالبطاقة أو الحساب.