يستعد العاملون بالجهاز الإداري للدولة للحصول على مستحقاتهم المالية عن شهر سبتمبر 2026 وفقا لجدول الصرف الذي حددته وزارة المالية.

ويأتي صرف المرتبات بالتزامن مع استمرار تطبيق الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة مع بداية السنة المالية 2026 و2027.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

تبدأ وزارة المالية صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر سبتمبر اعتبارا من يوم الخميس 24 سبتمبر 2026 وتستمر عمليات الصرف حتى الأربعاء 30 سبتمبر وفقا للجدول المحدد للجهات الإدارية المختلفة.

وجاءت مواعيد صرف مرتبات سبتمبر 2026 كالتالي.

الخميس 24 سبتمبر 2026. بدء صرف المرتبات.

الجمعة 25 سبتمبر 2026. عطلة أسبوعية.

السبت 26 سبتمبر 2026. عطلة أسبوعية.

الأحد 27 سبتمبر 2026. استكمال صرف المرتبات.

الاثنين 28 سبتمبر 2026. استكمال صرف المرتبات.

الثلاثاء 29 سبتمبر 2026. استكمال صرف المرتبات.

الأربعاء 30 سبتمبر 2026. استكمال صرف المرتبات.

وتشمل مواعيد الصرف مستحقات نحو 5.4 مليون موظف من العاملين بالدولة في أكثر من 57 وزارة وهيئة تابعة ومستقلة وفقا للبيانات المعلنة.

أماكن صرف مرتبات سبتمبر

يمكن للعاملين بالدولة الحصول على مرتباتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك وفروع البنوك ومكاتب البريد المنتشرة في مختلف المحافظات.

وأكدت وزارة المالية أن المرتبات تصبح متاحة للصرف اعتبارا من المواعيد المحددة لكل جهة إدارية دون الحاجة إلى التوجه لمقر جهة العمل في موعد واحد.

كما دعت الوزارة إلى تجنب التزاحم أمام ماكينات الصراف الآلي خاصة أن إتاحة المرتب تستمر بعد بدء موعد الصرف ويمكن للموظف الحصول على مستحقاته في أي وقت لاحق وفقا لاحتياجاته.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

موعد صرف المتأخرات في سبتمبر 2026

حددت وزارة المالية أيام 8 و9 و10 سبتمبر 2026 لصرف المتأخرات والمستحقات المالية للعاملين بالدولة وفقا للجدول المعلن.

ويأتي تخصيص مواعيد منفصلة للمتأخرات والمستحقات في إطار تنظيم عمليات الصرف وضمان إتاحة المستحقات للعاملين وفقا للمواعيد المحددة.

الحد الأدنى للأجور في 2026

يتزامن صرف مرتبات سبتمبر مع استمرار تطبيق الزيادات الجديدة في أجور العاملين بالدولة التي بدأ العمل بها مع انطلاق السنة المالية 2026 و2027.

وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة إلى 8000 جنيه شهريا على الأقل وفقا للبيانات المعلنة وذلك ضمن حزمة الإجراءات المالية التي تستهدف تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026

ثالث مرتب في السنة المالية 2026 و2027

ويمثل راتب سبتمبر 2026 ثالث مرتب يتم صرفه خلال السنة المالية الجديدة التي بدأت في يوليو 2026 وذلك بعد بدء تطبيق الزيادات الجديدة في الأجور.

ويستمر صرف مرتبات سبتمبر على مدار الفترة المحددة من الخميس 24 سبتمبر وحتى الأربعاء 30 سبتمبر 2026 وفقا لمواعيد الصرف المقررة للجهات الإدارية المختلفة.