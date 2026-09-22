محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف ويوجه باستخدام الليزر لضمان جودة الطرق

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بعدد من شوارع مدينة الأقصر، لمتابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، والوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال الجارية.

وبدأت الجولة من أمام مدرسة الأقصر الثانوية للبنات، مرورًا بميدان صلاح الدين ثم توجه محافظ الأقصر ناحية مزلقان القراريش حيث بدأت اعمال الكشط بشارع المنشية واختتم جولته بالتوجه إلى ديوان عام المحافظة.

وخلال الجولة، وجّه محافظ الأقصر بإعادة طلاء أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للشوارع، كما وجّه بضرورة التأكد من استعدال طبقات الأساس و سطح الطريق بما يسهم استواء طبقات الأسفلت بالاضافة الي استخدام أجهزة الليزر، لضمان جودة أعمال الرصف وتحقيق أعلى معدلات الدقة في التنفيذ.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بالأقصر، وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر.