قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ4.8 مليار جنيه.. عبدالغفار يتفقد أعمال تطوير مستشفيي أم المصريين وأورام دار السلام
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور
مصر تؤكد ثوابت سياستها الخارجية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
ترامب: 30 دولة انضمت لمجلس السلام وقدمت أموالا طائلة لإعمار غزة
مسؤولون وخبراء يضعون استراتيجية حماية الهوية المصرية من المخاطر الرقمية والأفكار المتطرفة
روبيو: أمريكا تبحث مع الصين إنشاء خط ساخن للتحذير من حوادث الذكاء الاصطناعي
رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الدورة 81 للأمم المتحدة
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
جوتيريش: ضرورة منح أفريقيا مقعدا دائما
من مقر الأمم المتحدة.. ترامب يطالب بوتين بإنهاء حرب أوكرانيا
الرئيس البرازيلي: الأمم المتحدة تخفق في إحدى أهم مهامها وهي إنقاذ البشرية
بعد رفض الاستئناف.. مفاجأة جديدة في قضية رمضان صبحي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف ويوجه باستخدام الليزر لضمان جودة الطرق

محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بشوارع مدينة الأقصر
محافظ الأقصر يتفقد أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بشوارع مدينة الأقصر
شمس يونس

أجرى المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، جولة تفقدية بعدد من شوارع مدينة الأقصر، لمتابعة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق، والوقوف على معدلات التنفيذ وجودة الأعمال الجارية.

وبدأت الجولة من أمام مدرسة الأقصر الثانوية للبنات، مرورًا بميدان صلاح الدين  ثم توجه محافظ الأقصر ناحية مزلقان القراريش حيث بدأت اعمال الكشط بشارع المنشية واختتم جولته بالتوجه إلى ديوان عام المحافظة.

وخلال الجولة، وجّه محافظ الأقصر بإعادة طلاء أعمدة الإنارة ورفع كفاءتها، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري للشوارع، كما وجّه بضرورة التأكد من استعدال طبقات الأساس و سطح الطريق بما يسهم استواء طبقات الأسفلت  بالاضافة الي استخدام أجهزة الليزر، لضمان جودة أعمال الرصف وتحقيق أعلى معدلات الدقة في التنفيذ.

رافق محافظ الأقصر خلال الجولة اللواء الدكتور علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، والمهندسة إلهام شيباني، مدير مديريتي الطرق والنقل والإسكان بالأقصر، وحاتم جابر، سكرتير مدينة الأقصر.

الأقصر اخبار الأقصر محافظ الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

جريمة قتل

استدرجها لمنطقة زراعية.. ضبط المتهم بإنهاء حياة فتاة بشبين القناطر

هيئة المحكمة

مطواة في القلب.. المشدد لشاب أنهى حياة صديقه في مصر القديمة

المتهم

القبض على قائد سيارة ربع نقل حمل أطفالا بالصندوق الخلفى بالفيوم

بالصور

ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة

ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة
ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة
ريحة الغسيل مش حلوة رغم المسحوق؟ 7 أسباب داخل الغسالة

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

مهرجان الجونة السينمائي يكشف تفاصيل دورته التاسعة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

فيديو

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد