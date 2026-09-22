حسن الشافعي ومحمد الشاعر يمثلان مصر في فعاليات "Connecting Sounds: North Africa" بأمستردام

يشارك كل من المؤلف الموسيقي حسن الشافعي والمنتج الموسيقي محمد الشاعر، ضمن جولات The Basement Records في الفعاليات الموسيقية حول العالم، في فعاليات "Connecting Sounds: North Africa" المقامة في أمستردام بهولندا يوم الخميس 24 سبتمبر الجاري. ويشارك الاثنان في حلقة نقاشية تجمعهما بنخبة من خبراء الموسيقى على المستوى الدولي.



وتنظم الفعالية كل من BumaStemra وDutch Music Export، بهدف تعزيز الروابط بين قطاعي الموسيقى في هولندا ومنطقة شمال أفريقيا، وفتح آفاق جديدة للتعاون والتبادل الثقافي والمهني بين الجانبين.



وتستضيف الفعالية، التي تمتد على مدار يوم كامل في أمستردام، نخبة مختارة من أعضاء BumaStemra، إلى جانب ناشرين موسيقيين ومتخصصين في قطاع الموسيقى وكتّاب أغانٍ ومنتجين. وتُخصص الفعالية لتبادل المعارف والخبرات، ومناقشة أبرز القضايا والتطورات في المجال الموسيقي، فضلًا عن إتاحة فرص للتواصل وبناء علاقات مهنية بين المشاركين.