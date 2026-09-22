طاقم تحكيم كيني لمباراة منتخب مصر وأنجولا

أعلنت لجنه الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن تعيين طاقم تحكيم كيني بقيادة الحكم بيتر واورو لإدارة مباراة منتخب مصر أمام نظيره الأنجولي.

وتنطلق مباراة مصر وأنجولا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا مساء الجمعة المقبل 25 سبتمبر في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وتذاع المباراة قناة beIN sports القطرية المشفرة

ويستعد المنتخب لمواجهة أنجولا وجنوب السودان يومي 25 و29 سبتمبر الحالي في الجولتين الأولى والثانية من التصفيات، المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2027.