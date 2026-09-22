مدرب طلائع الجيش: بيراميدز أقوي فريق في الدوري هذا الموسم

قال جمعة مشهور المدير الفني لفريق طلائع الجيش، إن بيراميدز هو الفريق الأقوى في الدوري المصري الممتاز حتى هذه اللحظة.

وأضاف جمعة مشهور في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: الدوري هذا الموسم أقوى وأصعب من الموسم الماضي وجميع الفرق جاهزة ومستعدة بشكل جيد.

وتابع: بيراميدز أجهز فريق في الدوري المصري بسبب الإسكواد القوي الذي يملكه، ومستوى لاعبيه حتى الآن أقوى، لكن الأهلي والزمالك يظلان المرشحان الأقوى للدوري ويمتلكان لاعبين مميزين.



وواصل: نادي طلائع الجيش يقدم مستوى مميز هذا الموسم، وإدارة النادي حريصة على توفير كل الإمكانيات للفريق من اجل التواجد بين الستة الكبار.