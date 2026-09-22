جوتيريش: تنسيق دولي لمواجهة الذكاء الاصطناعي وحماية الأطفال من مخاطر التكنولوجيا

انطلقت اليوم أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بكلمة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أمام الجمعية العامة، تناول خلالها عددًا من القضايا الدولية والأزمات التي يشهدها العالم.

وأكد جوتيريش أهمية تعزيز التنسيق الدولي لمواجهة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا.

التطور المتسارع

وشدد جوتيريش على أهمية حماية الأطفال حول العالم من المخاطر التي قد تفرضها التكنولوجيا، داعيًا إلى تعزيز الإجراءات والسياسات التي تضمن سلامتهم في ظل التطور المتسارع للتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي.