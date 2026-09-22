أمين الأمم المتحدة:أعمال العنف والاستيطان في الضفة الغربية تهدد السلام

حذر أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، من استمرار أعمال العنف والدمار في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن حجم القتل والدمار الناتج عن الحرب في غزة لم يشهد العالم مثيلًا له.

وقال جوتيريش إن أعمال العنف المتصاعدة وعمليات الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة تمثل تهديدًا مباشرًا لجهود تحقيق السلام، مشددًا على ضرورة وقف التصعيد ومعالجة جذور الصراع.

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة أن الاعتماد على القوة العسكرية وحدها لا يمكن أن يضمن تحقيق الأمن أو الوصول إلى سلام مستدام، مؤكدًا أن الحلول السياسية تظل ضرورة لإنهاء الصراعات.