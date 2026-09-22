القبض على قائد سيارة ربع نقل حمل أطفالا بالصندوق الخلفى بالفيوم

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ربع نقل" بتحميل عدد من الأطفال بالصندوق الخلفى للسيارة حال سيره بأحد الطرق بالفيوم معرضاً حياتهم والمواطنين للخطر.





بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو "سارية التراخيص" وقائدها (سائق – مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بتاريخ 11/ الجارى على النحو المشار إليه حال سيره بأحد الطرق بدائرة مركز شرطة سنورس.





تم التحفظ على السيارة .. وإتخاذ الإجراءات القانونية .