تأييد براءة 4 أشخاص وحبس متهم سنة في قضية حادث قطار النوم بالمنيا

قضت محكمة المنيا الابتدائية، في الاستئناف المقدم من النيابة العامة بقضية حادث قطار النوم بالمنيا، بتأييد براءة 4 متهمين، وهم “حسن. ح. م”، و"رجب. ف. ع"، و"مصطفى. س. ع"، و"حسام. ح. ع"، مما أُسند إليهم من اتهامات، ومعاقبة “ك. ا. ا” بالسجن لمدة عام.

وتعود الواقعة إلى أكتوبر 2024، عندما اصطدم جرار بمؤخرة قطار النوم رقم 1087 بالقرب من مدينة المنيا، ما أدى إلى خروج عربتين عن القضبان وسقوطهما في ترعة الإبراهيمية، قبل أن تباشر جهات التحقيق التحقيقات للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسئوليات.

كانت محكمة جنايات المنيا قد قضت في مايو الماضي بالسجن 10 سنوات على كامل إبراهيم كامل، وبراءة المتهمين الأربعة الآخرين، قبل صدور الحكم الأخير.

