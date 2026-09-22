محافظ المنيا: مستمرون في التصدي للتعديات وصون الموارد المائية

كرّم اللواء عماد كدواني ، محافظ المنيا، المهندس محمد محمود سعد، بمناسبة صدور القرار التنفيذي بتوليه مهام مدير عام حماية النيل بمحافظة المنيا، متمنيًا له التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديد، ومؤكدًا أهمية مواصلة العمل الميداني والتعامل الفوري والحاسم مع أي تعديات على المجرى المائي لنهر النيل، بما يحافظ على الموارد المائية ويحميها من مختلف صور التعدي.

كما أعرب المحافظ عن خالص تقديره للمهندس مالكي أحمد مالكي، مدير عام حماية النيل السابق بالمنيا، بمناسبة توليه مهام مدير عام حماية النيل بمحافظة الأقصر، مشيدًا بما قدمه خلال فترة عمله بالمنيا من جهود متميزة ومتابعة مستمرة لملفات القطاع، وما أسهمت به تلك الجهود في دعم منظومة حماية المجاري المائية وتعزيز التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وسلّم اللواء كدواني شهادات التقدير والدروع التذكارية للمكرمين، مؤكدًا أن تكريم الكفاءات المتميزة يأتي تقديرًا لعطائهم وتحفيزًا لهم على مواصلة العمل، مشيرًا إلى أهمية حركة التنقلات في دعم تبادل الخبرات والاستفادة من الكوادر المتميزة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي.

من جانبهما، أعرب المهندس محمد محمود سعد والمهندس مالكي أحمد مالكي عن تقديرهما لدعم المحافظ ومساندته المستمرة لقيادات وأجهزة العمل التنفيذي، مؤكدين حرصهما على مواصلة بذل أقصى الجهود وتحمل مسؤولياتهما في موقعي عملهما الجديدين، بما يحقق أهداف الدولة في حماية نهر النيل والحفاظ على مقدراتها المائية.

المجري المائي

وفي ختام اللقاء، شدد محافظ المنيا على استمرار التنسيق الكامل بين قطاع حماية النيل وكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية، لمواجهة التعديات على المجاري المائية والتعامل الفوري معها، إلى جانب تكثيف أعمال المتابعة والتطهير والنظافة، بما يضمن الحفاظ على المجرى المائي لنهر النيل وحسن إدارة الموارد المائية، ويعزز جهود الدولة في حماية مقدراتها الطبيعية.

