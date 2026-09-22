نزل 5 جنيهات.. سعر الذهب في الصاغة الآن

انخفض سعر الذهب في مصر ، على مستوى محلات الصاغة المصرية، وذلك في تعاملات مساء اليوم الثلاثاء الموافق 22-9-2026 .

الذهب يتراجع

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 5 جنيهات في المتوسط مقارنة بما كان عليه أمس.

آخر تحديث لسعر الذهب

سجل سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6385 جنيها .

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7297 جنيها للشراء و 7240 جنيها للبيع.



سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 6689 جنيها للشراء و 6636 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6385 جنيها للشراء و 6335 جنيها للبيع.

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5472 جنيها للشراء و 5430 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 51.08 ألف جنيها للشراء و 50.68 ألف جنيها للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4378 دولار للشراء و 4377 دولار للبيع.