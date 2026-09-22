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الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان تثبيت الهدنة التجارية وسط خلافات بشأن الذكاء الاصطناعي وإيران
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان تثبيت الهدنة التجارية وسط خلافات بشأن الذكاء الاصطناعي وإيران

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أ ش أ

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج بحث سبل تعزيز الهدنة التجارية الهشة بين البلدين خلال قمتهما المرتقبة في واشنطن هذا الأسبوع، وسط استمرار الخلافات بشأن الذكاء الاصطناعي والرسوم الجمركية والعقوبات المرتبطة بالحرب في إيران.

وفي تقرير لها، ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن القمة، وهي الثانية التي تجمع ترامب وشي وجها لوجه هذا العام، تأتي في وقت يواصل فيه الجانبان فرض إجراءات تجارية متبادلة، رغم التحسن النسبي في العلاقات التجارية منذ العام الماضي.

ونقلت الشبكة عن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قوله إن الجانبين ناقشا خلال اجتماعات عقدت في مطلع الأسبوع الحفاظ على الهدنة الجمركية، مشيرا إلى إحراز تقدم بشأن مقترح لخفض الرسوم الجمركية المتبادلة بقيمة 30 مليار دولار، إلى جانب ترتيبات لزيادة مشتريات الصين من المنتجات الأمريكية.

وأضافت الشبكة أن الذكاء الاصطناعي سيكون من أبرز الملفات المطروحة خلال القمة، في ظل تنافس الولايات المتحدة والصين على الريادة في هذا المجال، فيما ناقش مسئولون من البلدين إمكانية إقامة حوار لإخطار كل طرف الآخر بالحوادث المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى أن العقوبات الأمريكية المرتبطة بالحرب في إيران ستكون أيضا على جدول المباحثات، بعدما بدأت واشنطن تكثيف الضغوط الاقتصادية على طهران، وسط اهتمام أمريكي بالدور الذي تؤديه الصين، باعتبارها الشريك التجاري الرئيسي لإيران.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شي جين بينج واشنطن

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