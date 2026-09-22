قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: 30 دولة انضمت لمجلس السلام وقدمت أموالا طائلة لإعمار غزة
مسؤولون وخبراء يضعون استراتيجية حماية الهوية المصرية من المخاطر الرقمية والأفكار المتطرفة
روبيو: أمريكا تبحث مع الصين إنشاء خط ساخن للتحذير من حوادث الذكاء الاصطناعي
رئيس الوزراء يترأس وفد مصر في افتتاح اجتماعات الدورة 81 للأمم المتحدة
مدبولي يشارك في الجلسة الافتتاحية للنقاش العام للشق رفيع المستوى من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة
جوتيريش: ضرورة منح أفريقيا مقعدا دائما
من مقر الأمم المتحدة.. ترامب يطالب بوتين بإنهاء حرب أوكرانيا
الرئيس البرازيلي: الأمم المتحدة تخفق في إحدى أهم مهامها وهي إنقاذ البشرية
بعد رفض الاستئناف.. مفاجأة جديدة في قضية رمضان صبحي
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور
ميناء رفح البري يستقبل الدفعة الـ86 من العائدين الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يفتح الباب أمام اجتماع مع مسئولين إيرانيين في نيويورك.. والظروف تحسم إمكانية اللقاء

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

تتجه الأنظار إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، وسط مؤشرات جديدة على احتمال فتح مسار دبلوماسي بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع استمرار الحرب بين البلدين وتصاعد الضغوط الدولية لاحتواء تداعياتها.

ونقلت شبكة CNN عن مسؤول أمريكي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد لمستشاريه أن عقد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين قد يكون ممكنًا إذا سمحت الظروف بذلك، في إشارة إلى أن الإدارة الأمريكية لا تستبعد إجراء اتصالات مباشرة على هامش اجتماعات الأمم المتحدة.

 ويأتي ذلك في وقت لم يكن فيه، وفق المعطيات المعلنة، اجتماع رسمي محدد بين ترامب ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان مدرجًا على جدول الأعمال.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة مع وصول الوفد الإيراني إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة، حيث يضم الوفد الأساسي الرئيس بزشكيان، بينما من المتوقع أن يلقي كلمته أمام الجمعية العامة خلال أعمال الدورة الحالية.

وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن واشنطن منفتحة على إجراء محادثات مع ممثلين إيرانيين خلال اجتماعات الأمم المتحدة، لكنه أوضح أنه لم يتم تحديد اجتماع في الوقت الراهن. وربط روبيو إمكانية إجراء الحوار بوجود فرصة لتحقيق نتائج إيجابية، مشيرًا إلى أن الهدف الأمريكي يتمثل في ضمان عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا.

ويأتي الانفتاح الأمريكي على احتمال اللقاء في ظل وضع إقليمي شديد التعقيد، إذ تسعى عدة أطراف إلى إيجاد مسار دبلوماسي يمكن أن يساهم في خفض التصعيد وإنهاء الحرب، بينما لا تزال المواقف الأساسية بين واشنطن وطهران متباعدة.

ويبقى احتمال عقد لقاء أمريكي-إيراني في نيويورك مرتبطًا بتطورات الساعات المقبلة، في وقت توفر فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة إطارًا دبلوماسيًا نادرًا لوجود مسؤولين من الجانبين في المكان نفسه.

ترامب العالم امريكا السعودية ايران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دينا عزت

بعد ادعاءات اقتحام منزلها.. الأجهزة الأمنية تضبط دينا عزت

جامعة بنها

جامعة بنها تكشف سبب عدم تكليف الأولى على دفعتها بكلية الزراعة "معيدة"

بعد اعتذاره لياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

بعد اعتذاره لـ ياسمين.. العوضي يرد على متابع: «اللي يولع على العام»

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب الآن بمصر.. وعيار 18 يسجل 5383 جنيها

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز

أدين لها بالكثير في مشواري.. العوضي يعتذر لياسمين عبد العزيز بعد تصريحاته

تراجع سعر الجنيه الذهب مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الذهب يخسر 441 جنيها ببداية تعاملات اليوم ومفاجأة في عيار 21

الزكاة على الوديعة

هل الزكاة على الوديعة أم على عائدها؟.. عالم أزهري يوضح

الذهب

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يوجه بإبرام عقود للجادين في تقنين أوضاعهم بأراضي أملاك الدولة

محافظ الأقصر يترأس جلسة المجلس التنفيذي رقم (3) لعام 2026

مجلس تنفيذى الأقصر يوافق على إنشاء 6 مدارس ومعهدين أزهريين

جولة في المسرح

رئيس البيت الفني يتفقد مسرح مصر استعدادا لافتتاحه

بالصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية
وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

مهرجان الجونة السينمائي يكشف تفاصيل دورته التاسعة

مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي
مهرجان الجونة السينمائي

المطبخ مليان بكتيريا؟.. 6 أماكن ننساها أثناء التنظيف

المطبخ مليان بكتيريا؟ 6 أماكن بننساها أثناء التنظيف
المطبخ مليان بكتيريا؟ 6 أماكن بننساها أثناء التنظيف
المطبخ مليان بكتيريا؟ 6 أماكن بننساها أثناء التنظيف

فيديو

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية.. فيديو وصور

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية

وزير الدفاع يتفقد اختبارات القبول بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية.. فيديو وصور

جانب من الفيديو المتداول

زيوت في ترعة بسوهاج.. فيديو متداول يشعل الغضب والجهات المعنية تتحرك لكشف الحقيقة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 3.. نحو قيادة تربوية متميزة

د. هبة جمال

د. هبة جمال تكتب: التسويق الحكومي الإلكتروني وتحويل الخدمة العامة إلى تجربة رقمية

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بين لهيب المنطقة وقرار الفيدرالي.. الدين المصري أمام اختبار المرونة الخارجية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة المهادَاة بين الزوجين

المزيد