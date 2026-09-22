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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بوتين وبن سلمان يبحثان تطورات الشرق الأوسط وأمن الملاحة في هرمز وباب المندب

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، مع تركيز خاص على التطورات في منطقة الخليج، بحسب ما أعلنه الكرملين.

وقال الكرملين إن الاتصال الهاتفي بين الجانبين تناول أهمية تكثيف الجهود السياسية والدبلوماسية للتعامل مع الأزمات القائمة، بما يراعي مصالح مختلف الأطراف ويفتح المجال أمام حلول سياسية.

وتطرق بوتين وبن سلمان إلى الوضع في اليمن، حيث شددا على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العدائية وتهيئة الظروف المناسبة لإطلاق حوار يمني شامل وبناء برعاية الأمم المتحدة.

كما أكد الجانبان أهمية ضمان حرية وأمان الملاحة البحرية في الممرات المائية الدولية بالمنطقة، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب، لما يمثله الممران من أهمية لحركة التجارة وإمدادات الطاقة العالمية.

تهنئة باليوم الوطني السعودي
وخلال الاتصال، هنأ الرئيس الروسي ولي العهد بمناسبة قرب اليوم الوطني السعودي، مشيرًا إلى العلاقات التاريخية بين البلدين، وإلى أن الاتحاد السوفيتي كان أول دولة أجنبية تعترف بالمملكة العربية السعودية قبل نحو قرن.

وأكد الجانبان ارتياحهما لمستوى التعاون القائم بين موسكو والرياض في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية، واتفقا على مواصلة الاتصالات والتنسيق بين البلدين على مختلف المستويات.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الشرق الأوسط منطقة الخليج الكرملين اليمن مضيق هرمز وباب المندب

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