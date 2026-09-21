كريم خالد عبد العزيز يكتب: كما تُبنى الدول... هكذا يُبنى الإنسان

نحن الأشخاص نشبه الدول إلى حد كبير؛ ربما لأننا كشعوب جزء من دول، ودولنا جزء من قارة، وقاراتنا جزء من العالم.... منا من يشبه دولة مستقرة، تعرف حدودها وتحترم حدود الآخرين، وتمنح من حولها شعورًا بالأمان والثقة، ومنا من يشبه دولة مضطربة، تغير مواقفها بتغير الظروف، وتكثر داخلها الأزمات والصراعات والاضطرابات.

هيبة الدول لا تُقاس بمساحتها فقط، والإنسان أيضًا لا تُقاس قيمته بكثرة علاقاته أو عدد من يعرفهم، وإنما بما يمتلكه من مبادئ وثبات واحترام ووضوح.... كما تمتلك الدول ذات الهيبة الكنوز والثروات والمواقف التاريخية.

كل إنسان له حدود وسيادة وقرارات، ومن حقه أن يختار من يدخل عالمه ومن يبتعد عنه، دون أن يتحول ذلك إلى عزلة أو قسوة على الآخرين، تمامًا كالدول.... كما أن لكل إنسان حقه في الدفاع عن نفسه وفي الرد، تمامًا كالدول التي تمتلك أنظمة دفاع لرد ضربات المعتدين عليها، وبالتالي يكون لها حق الرد.

كما تُبنى الدول على أرض وحدود وشعب وقانون ومؤسسات واقتصاد وأمن، يُبنى الإنسان أيضًا على مجموعة من الأسس التي تمنحه القوة والاستقرار؛ فمبادئه هي دستوره، وكرامته حدوده، وعقله مؤسساته التي تدير قراراته، وعلمه وثقافته اقتصاده الذي يثري شخصيته، وأخلاقه أمنه الذي يحميه من الانحراف، كما أن علاقاته بالآخرين هي سياسته الخارجية التي تقوم على الاحترام والمصالح المتبادلة.

كلما كان الإنسان واضح الحدود، ثابت المبادئ، قادرًا على إدارة أزماته، ومستقلًا في قراراته، أصبح كالدولة القوية المستقرة؛ لا يسمح لأحد باحتلال مساحته، ولا يحتاج إلى إلغاء الآخرين حتى يثبت وجوده، بل يعرف كيف يتعاون معهم دون أن يفقد سيادته على نفسه.

كوننا كبشر جزءًا من الكل، فهذا يعني أننا متأثرون بما نحن جزء لا يتجزأ منه.... إذا أردت أن تكون كالدولة القوية المستقرة، ابدأ ببناء نفسك وارسم لنفسك حدودك الخاصة ومساحة أمانك وسيادتك، واجعل من مبادئك دستورًا تقيد به نفسك وتحكم حياتك.... ولا تنسَ أن تبني علاقات ناجحة ومثمرة مع الآخرين لتفيدهم وتستفيد منهم من أجل عالم أفضل.