قال الإعلامي أحمد موسى إن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد كذب على شعبه والعالم بشأن استخدام كهرباء سد النهضة لخدمة الشعب الإثيوبي.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن ملايين الإثيوبيين ما زالوا يستخدمون الحطب، رغم التصريحات المتعلقة بتوفير الكهرباء للشعب من خلال سد النهضة.

وأشار إلى أن ما يتم طرحه من جانب النظام الإثيوبي بشأن السد لا يعكس، بحسب قوله، واقع احتياجات الشعب الإثيوبي.

أحمد موسى: ماحدث في 2011 لن يتكرر.. ولن نسمح ببناء سدود تهدد مصر

قال الإعلامي أحمد موسى إن النظام الإثيوبي يعادي الشعب المصري، مؤكدًا أن ما حدث في عام 2011 لن يتكرر مرة أخرى.

وأضاف أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن مصر لن تسمح ببناء سدود تمس حقوقها المائية أو تهدد حياة ملايين المصريين.

وشدد على أن الدولة المصرية تتابع ملف سد النهضة، وتتمسك بالحفاظ على حقوق مصر المائية.