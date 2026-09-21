في صفقة أثارت اهتمام الأوساط الزراعية وتربية المواشي في آسيا الوسطى، بيع كبش من سلالة «أراشان» في قرغيزستان مقابل مليون دولار أمريكي، خلال مهرجان دولي مخصص لتطوير السلالة والترويج لها، في واحدة من أغرب وأعلى صفقات الحيوانات التي لفتت الأنظار خلال الفترة الأخيرة.

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن وزارة الزراعة القرغيزية، شارك في الفعالية مربون من قرغيزستان وروسيا وكازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان، بينما كان الكبش صاحب الصفقة القياسية من نسل الكبش الشهير «فرانكل»، الذي بيع عام 2023 إلى مربيين في كازاخستان مقابل 150 ألف دولار.

لكن السؤال الذي يفرض نفسه: كيف يمكن أن يصل سعر كبش واحد إلى مليون دولار؟

لماذا أراشان بهذه القيمة؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

السر لا يرتبط بوزن الكبش أو كمية اللحوم التي يمكن الحصول عليها منه فقط، وإنما بقيمته باعتباره حيوانًا للتربية وتحسين السلالة.

فالكبش الذي يمتلك صفات وراثية متميزة يمكن أن يكون له تأثير كبير في الأجيال التالية، ولذلك ترتفع قيمة بعض الحيوانات الأصيلة بصورة تفوق بكثير قيمة الحيوان المخصص لإنتاج اللحوم.

وتتميز سلالة «أراشان» بكونها من سلالات الأغنام المنتجة للحوم والدهون، كما تتمتع بقدرة على التأقلم مع الظروف الجبلية والمراعي الموجودة في قرغيزستان، إلى جانب قدرتها على تحمل فترات الرعي الطويلة. وتؤكد المعلومات الرسمية الخاصة بالسلالة أنها تتميز بالنمو الجيد وجودة إنتاج اللحوم والذيل الدهني الكبير.

سلالة حديثة نسبيًا.. لكنها نتاج عقود من الانتخاب

رغم أن «أراشان» سُجلت رسميًا كسلالة مستقلة في قرغيزستان عام 2021، فإن العمل على تكوينها بدأ قبل ذلك بعقود.

وتشير البيانات المنشورة إلى أن عمليات تطوير السلالة بدأت في سبعينيات القرن الماضي، من خلال استخدام كباش من سلالة «هيسار» القادمة من طاجيكستان مع الأغنام القرغيزية المحلية خشنة الصوف، بهدف الحصول على حيوانات تجمع بين قوة التحمل والنمو الجيد والصفات الإنتاجية.

وهذا يفسر لماذا لا يمكن النظر إلى «أراشان» باعتبارها مجرد نوع من الأغنام كبيرة الحجم، وإنما كسلالة يجري العمل على تثبيت صفاتها وتحسينها عبر برامج التربية والانتخاب.

ما علاقة الكبش «فرانكل» بالصفقة؟

كبش بمليون دولار صفقة حطمت الأرقام.. سر القيمة القياسية لسلالة أراشان؟

يزداد سعر الحيوان عندما يكون جزءًا من خط وراثي معروف لدى المربين.

والكبش الذي بيع بمليون دولار هو أحد نسل «فرانكل»، وهو اسم معروف بين مربي «أراشان». وكان «فرانكل» نفسه قد بيع في كازاخستان عام 2023 مقابل 150 ألف دولار.

وبذلك فإن الصفقة الجديدة لا تعكس قيمة الحيوان الفردية فقط، وإنما تعكس أيضًا الاهتمام بالنسل الذي ينتمي إليه وقدرته المحتملة على نقل الصفات المرغوبة إلى أجيال جديدة.

هل المليون دولار ثمن اللحم؟

الإجابة: لا.

فمن الخطأ مقارنة هذا السعر بأسعار الأغنام العادية في الأسواق؛ لأن الحيوانات التي تصل إلى هذه المستويات السعرية تُقيّم باعتبارها حيوانات تربية ونَسَب.

وفي قطاع تربية الحيوانات، قد ترتفع قيمة الذكر بصورة كبيرة إذا كان يحمل صفات وراثية مرغوبة، لأن استخدامه في التربية يمكن أن يؤدي إلى إنتاج عدد كبير من الذرية التي تحمل صفاته.

لذلك فإن المشتري لا يدفع مليون دولار مقابل كمية اللحم الموجودة في جسم الكبش، وإنما مقابل إمكاناته الوراثية وقيمته في برامج تحسين القطيع.

الحجم والقدرة على التحمل من أهم المميزات

تشتهر «أراشان» بحجمها الكبير، كما ترتبط السلالة بصفات إنتاجية تشمل النمو الجيد وإنتاج اللحوم والدهون.

كما تتميز بقدرتها على التأقلم مع بيئات مختلفة، بداية من المناطق المرتفعة وصولًا إلى ظروف السهوب والوديان، وهي ميزة مهمة بالنسبة للمربين الذين يعتمدون على الرعي لفترات طويلة.

وتشير الجهة المتخصصة في السلالة إلى أنها من السلالات الكبيرة من حيث الوزن الحي، مع وجود صفات واضحة للذيل الدهني وقدرة جيدة على التكيف مع الظروف الجبلية ومناطق السهوب.

لماذا يهتم المربون في آسيا الوسطى بالسلالة؟

الاهتمام بـ«أراشان» لا يقتصر على قرغيزستان، فقد شهدت فعاليات تطوير السلالة مشاركة مربين من دول عدة في المنطقة، بينها كازاخستان وأوزبكستان وروسيا وطاجيكستان.

كما ذكرت تقارير حديثة أن هناك اهتمامًا متزايدًا بالسلالة من جانب المربين في كازاخستان وأوزبكستان، وهو ما يفسر ارتفاع الاهتمام بالحيوانات ذات النسب الموثق والصفات الوراثية المتميزة.

وفي مارس 2026، طُرح في قرغيزستان مقترح لإنشاء منصة حكومية لتجارة أغنام «أراشان» المخصصة للتربية، سواء في صورة مزاد أو منصة تداول، وهو ما يعكس محاولة تنظيم سوق الحيوانات الأصيلة وتشجيع قطاع تربية السلالات المحلية.

من 150 ألف دولار إلى مليون دولار

المثير في القصة أن كبش «فرانكل» كان قد بيع في 2023 مقابل 150 ألف دولار، بينما وصل سعر أحد نسله في الصفقة الجديدة إلى مليون دولار.

وهذا الفارق الضخم يوضح أن أسعار الحيوانات الأصيلة لا تعتمد على السلالة وحدها، بل يمكن أن تتأثر بالنسب، والصفات الفردية، والنتائج التي حققها النسل السابق، ومدى ندرة الخط الوراثي، واهتمام المربين بالسلالة في السوق.

وتشير التقارير إلى أن الصفقة الأخيرة أُبرمت في مهرجان دولي مخصص لتطوير «أراشان»، ما جعلها محط اهتمام كبير بين العاملين في تربية الأغنام.

هل كل كبش أراشان يساوي مليون دولار؟

بالتأكيد لا.

وهذه نقطة مهمة عند تداول الرقم على مواقع التواصل الاجتماعي؛ فالمليون دولار يمثل صفقة لحيوان تربية استثنائي، وليس السعر المعتاد لسلالة «أراشان» بأكملها.

وتختلف قيمة حيوانات التربية بحسب النسب الموثق، والعمر، والحالة الصحية، والصفات الجسدية، والأداء التناسلي، وقيمة السلالة والخط الوراثي، فضلًا عن العرض والطلب في سوق المربين.

لذلك لا يمكن اعتبار سعر هذا الكبش معيارًا لسعر أي كبش آخر من السلالة.

«أراشان».. استثمار في الجينات قبل أن يكون في الحيوان

القصة في النهاية تكشف جانبًا مختلفًا من عالم الثروة الحيوانية؛ ففي بعض الأسواق لا تُقاس قيمة الحيوان بوزنه فقط، وإنما بما يمكن أن يضيفه إلى مستقبل القطيع.

وهنا تكمن القيمة الحقيقية للكبش الذي وصل سعره إلى مليون دولار: نسبه، وصفاته، وقدرته المحتملة على نقل هذه الصفات إلى الأجيال المقبلة.

أما سلالة «أراشان» نفسها، فهي سلالة قرغيزية حديثة التسجيل رسميًا، نشأت من برامج تهجين وانتخاب بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، وتجمع بين صفات إنتاج اللحوم والدهون والقدرة على التكيف مع ظروف الرعي المختلفة.

وبذلك فإن كبش المليون دولار ليس مجرد أغلى خروف في مزرعة، وإنما يمثل قيمة وراثية في سوق تربية السلالات الأصيلة، وهو ما يفسر الرقم الاستثنائي الذي أثار دهشة المتابعين حول العالم.