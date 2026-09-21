أحمد موسى لرئيس الوزراء الإثيوبي: السد مش سجادة في بيتك دا على نهر دولي

أكد الإعلامي أحمد موسى أن تصريحات وزير الري الدكتور هاني سويلم بشأن سد النهضة والسردية الإثيوبية كشفت العديد من الحقائق المتعلقة بأزمة السد، مشيرا إلى أن القضية ترتبط بشكل مباشر بحياة الشعب المصري.

وقال الإعلامي أحمد موسى خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»: «الدكتور هاني سويلم رجل عظيم وصاحب خبرة علمية كبيرة، ودمر السردية الإثيوبية وكل ما تكلمت عنه إثيوبيا وكل شيء يتعلق بسد الخراب».

وأضاف: «محدش يقول عليه سد النهضة بل سد الخراب، والكل بقى يقول عليه كده بعد ما أنا خرجت وقولت عليه سد الخراب» موجها رسالة لأبي أحمد:«السد ده مش سجادة في بيتك ده سد على نهر دولي، وهناك فارق بين السجادة اللي بتفرشها في بيتك وبين السد على نهر دولي».

وأوضح: «وزير الري فضح النظام الإثيوبي، والوفد الإثيوبي مكون من مجموعة من وزارة الخارجية والموارد المائية، هل يستطيع الرئيس ترامب بأن يفعل ما فعله في ولايته الأولى لتوقيع اتفاق؟، مش هنسيب النظام الإثيوبي يتحكم فينا لأن ده أمر يتحكم في حياتنا».

وتابع: «اليوم بنتكلم على حياة الشعب المصري، والسد غير شرعي وإحنا مش معترفين بيه على الإطلاق، وزير الري قال إن السنة دي سنة جفاف، ونسف كل المزاعم الإثيوبية، وللشعب الإثيوبي أن يسأل حكومته أين الكهرباء؟ الكهرباء ما راحتش للناس، أبي أحمد أخد الكهرباء دي لتعدين البيتكوين، وإثيوبيا دلوقتي رقم 9 على العالم في العملات الرقمية، وبيستغل الكهرباء في هذا الأمر العملات الرقمية».

وأوضح: «الشعب الإثيوبي بيموت ومعندوش كهرباء، وآبي أحمد قرر ياخد الكهرباء اللي كذب بيها على العالم في العملات الرقمية وكذب على شعبه، والشعب الإثيوبي يسأل نظامه، والأمر لم يكن للتنمية».

واستكمل: «عندنا 10 مليون فدان مزروعة، إثيوبيا بيسقط عليها من مياه الأمطار تريليون متر مكعب من المياه، وآخر رقم اتقال بيزرعوا 70 مليون فدان وده قاله أبي أحمد، بيأجروا 9 مليون فدان للمستثمرين العرب والأجانب، يعني عنده فائض، أنا روحت إثيوبيا 3 مرات وكلها مساحات خضراء بالكامل عكس مصر، يعني هو عنده فائض ومش محتاج السد، لأن مصر قالت لن يكون هناك سد آخر جديد وما جرى لن يتكرر، وهذا موقف الدولة المصرية ووصل للعالم كله، ومش هنسمح بإقامة سد آخر وهذا النظام يعادي الشعب المصري، لم يكن أمينًا في التعامل معانا وشغلته الأكاذيب، والدكتور هاني سويلم واضح في كل كلمة قالها، وإثيوبيا عندهم حالة صدمة من كلام الدكتور هاني سويلم، وإعلان المبادئ مش اتفاق، ده محدد هنعمل إيه عشان نروح لاتفاق وإثيوبيا تلتزم بإيه، وده مش مديهم الحق إنهم يعملوا».

وأوضح: «بقالنا سنتين متوقفين عن المفاوضات، إحنا هنروح لاتفاق على طول، ونتمنى أن أمريكا تدخل وتحل هذا الموضوع لأنه هيحصل أزمات كتير إذا لم يحدث اتفاق، وفيه مشكلة بين إثيوبيا وكينيا نفس المشكلة معانا عشان السد، واليوم قدامنا موقف يتعلق بحياتنا».