طعام واحد يمنع السرطان والربو وأمراض المخ

يعد التفاح الأخضر من أكثر الأطعمة الغنية بالفوائد الصحية ويحمى من الإصابة بأمراض خطيرة كالسرطان.

ووفقا لما جاء في موقع فارم ايزي نكشف لكم أهم فوائد التفاح الاخضر.

يُعدّ التفاح الأخضر غنيًا بالفلافونويدات التي قد تُساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان الرئة والبنكرياس والقولون كما أظهرت دراسات أخرى أن التفاح الأخضر قد يُساعد في كبح نمو الخلايا السرطانية في الثدي والقولون والجلد. وفي دراسات سريرية ، تبيّن أن الرجال والنساء الذين تناولوا التفاح الأخضر ضمن نظامهم الغذائي انخفض لديهم خطر الإصابة بسرطان الرئة و مع ذلك، يُعدّ السرطان مرضًا خطيرًا، ويتطلب تشخيصه وتحديد العلاج المناسب طبيبًا متخصصًا لذا، من المهم استشارة الطبيب قبل اللجوء إلى أي علاج عشبي.

المخ

قد يُساعد مستخلص عصير التفاح الأخضر في الوقاية من تلف المخ والدماغ أظهرت دراسة أُجريت على الحيوانات أن الحيوانات التي تغذت على نظام غذائي غني بالتفاح الأخضر شهدت ارتفاعًا في مستويات النواقل العصبية، التي تعمل كجزيئات إشارة في الدماغ وقد أكدت الأبحاث أن تناول التفاح الأخضر، الغني بالألياف، قد يُساعد في مكافحة أمراض الدماغ كما يُساعد التفاح الأخضر في الوقاية من أعراض مرض الزهايمر ومرض باركنسون وإذا كنت تُعاني من أي حالة صحية أو تُلاحظ أي أعراض مُرتبطة بوظائف الدماغ، فتأكد من استشارة طبيبك حول مخاطر وفوائد أي علاجات عشبية.

بحسب تجربتي، قد يكون لتناول عصير التفاح الأخضر، الذي يُعدّ مصدراً محتملاً لفيتامين ك، تأثير إيجابي على التئام الجروح وإصلاحها ويلعب فيتامين ك دوراً بالغ الأهمية في تخثر الدم، وهما عمليتان أساسيتان لالتئام الجروح بشكل سليم .

الدكتورة سميتا بارودي

بكالوريوس الطب والجراحة الأيورفيدية، ماجستير العلوم

الربو

يرتبط تناول التفاح الأخضر بالسيطرة على العديد من مشاكل الرئة، بما في ذلك الربو وقد أظهرت الدراسات أن تناول التفاح الأخضر يقلل من احتمالية الإصابة بالربو وأظهرت دراسة حديثة أجريت في أستراليا أن تناول التفاح الأخضر يقلل من خطر الإصابة بالربو وفرط حساسية الرئة كما أظهرت دراسة أخرى أجريت على رجال في منتصف العمر تأثيرًا إيجابيًا لتناول التفاح على وظائف الرئة .

يُعد الربو حالة طبية خطيرة تتطلب اتباع نصائح الطبيب والالتزام بخطة العلاج. لذا يُنصح باستشارة الطبيب قبل تناول التفاح الأخضر للاستفادة من فوائده في علاج الربو.

السكري

قد يُساعد تناول التفاح يوميًا على تقليل خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني. فالتفاح غني بالألياف القابلة للذوبان، وقد يلعب دورًا هامًا في خفض مستويات السكر في الدم كما أن أحد المركبات النشطة بيولوجيًا الموجودة في قشور التفاح قد يُساعد أيضًا في تقليل خطر الإصابة بالسكري. وقد لوحظ في الدراسات السريرية أن تناول تفاحة خضراء واحدة على الأقل يوميًا يُساعد في خفض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني إذا كنت تُعاني من داء السكري، فتأكد من استشارة طبيبك قبل إجراء أي تغييرات على نظامك الغذائي.