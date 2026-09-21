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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق

السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت
كريم عاطف

أطلقت شركة "سير" السعودية ، أولى سياراتها رسميا تحت اسم "إكزوبوت"، في خطوة تمثل انتقال العلامة الوطنية إلى مرحلة جديدة من تطوير وتصنيع السيارات داخل المملكة، ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز الصناعات المتقدمة.

وشهد إطلاق السيارة حضور الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الذي أكد أن تدشين أولى سيارات "سير" يمثل خطوة إضافية في بناء منظومة صناعية مستدامة، وتعزيز دور صناعة السيارات في دعم النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل.

وتقدم "إكزوبوت" في نسختين رئيسيتين، الأولى سيدان والثانية SUV، على أن تكونا البداية ضمن خطة أكبر لإطلاق 7 طرازات خلال السنوات الخمس المقبلة، وتشمل الخطة سيارات صغيرة ومتوسطة الحجم، مع منظومات دفع مختلفة لتلبية احتياجات شرائح متنوعة من العملاء.

وتحمل السيارات الجديدة تصميم وهندسة محلية، مع الاستفادة من أحدث التقنيات والمعايير العالمية، بينما تستوحي ملامحها التصميمية من البيئة والثقافة السعودية.

ومن المقرر تصنيع جميع طرازات "سير" داخل مجمع الشركة الصناعي، المقام ضمن مجمع الملك سلمان لصناعة السيارات في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، الذي يستهدف أن يصبح مركز رئيسي لصناعة السيارات في المملكة.

وتتوقع "سير" أن يساهم المشروع بأكثر من 30 مليار ريال في الناتج المحلي السعودي بحلول عام 2034، إلى جانب تحسين الميزان التجاري بنحو 80 مليار ريال، فضلا عن توفير وظائف مباشرة وغير مباشرة.

وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أطلق "سير" عام 2022 كأول علامة سيارات سعودية، بهدف تأسيس قاعدة صناعية محلية قادرة على جذب الاستثمارات وتطوير سلاسل الإمداد ورفع مساهمة قطاع السيارات في الاقتصاد.

سير سير السعودية إكزوبوت السعودية 2030 الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود صناعة السيارات النمو الاقتصادي

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"سير" تبدأ عصر السيارة السعودية.. "إكزوبوت" أول إنتاج و7 طرازات في الطريق

السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت
السيارة إكزوبوت

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