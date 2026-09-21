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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
أسماء عبد الحفيظ

يعد السمك البربوني من الأسماك التي تتميز بطعمها اللذيذ وسهولة تحضيرها، ويمكن تقديمه بأكثر من طريقة، لكن البربوني المقلي يظل من أشهر طرق تحضيره، خاصة مع التتبيلة المميزة والقشرة المقرمشة.

مقادير السمك البربوني

  • 1 كيلو سمك بربوني منظف ومغسول
  • 5 فصوص ثوم مفروم
  • عصير 2 ليمونة
  • ملعقة كبيرة خل
  • ملعقة صغيرة كمون
  • ملعقة صغيرة كزبرة جافة
  • نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود
  • ملح حسب الرغبة
  • نصف ملعقة صغيرة شطة حسب الرغبة
  • دقيق للتغطية
  • زيت غزير للقلي

طريقة تتبيل السمك البربوني

السمك البربوني
  • اغسلي السمك جيدًا، ثم جففيه بمناديل المطبخ حتى لا يحتوي على كمية كبيرة من الماء.
  • في وعاء، اخلطي الثوم المفروم مع عصير الليمون والخل والكمون والكزبرة والفلفل الأسود والملح والشطة.
  • ضعي السمك في التتبيلة وقلبيه جيدًا حتى تصل التتبيلة إلى جميع أجزائه.
  • اتركي السمك في التتبيلة لمدة 30 دقيقة تقريبًا، ويفضل ألا تطيل مدة التتبيل بالليمون والخل حتى لا يتغير قوام السمك.

طريقة قلي السمك البربوني

السمك البربوني 
  • ضعي كمية مناسبة من الدقيق في طبق واسع.
  • ارفعي السمك من التتبيلة وصفيه جيدًا، ثم غطي كل سمكة بالدقيق من جميع الجوانب.
  • سخني الزيت جيدًا في مقلاة عميقة قبل وضع السمك.
  • ضعي السمك في الزيت الساخن على دفعات حتى لا تنخفض درجة حرارة الزيت.
  • اقلي السمك حتى يصبح ذهبي اللون ومقرمشًا من الخارج وينضج من الداخل.
  • ارفعي البربوني على شبكة أو مناديل مطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

سر قرمشة السمك البربوني

  • للحصول على بربوني مقرمش، أهم شيء هو تجفيف السمك جيدًا قبل تغطيته بالدقيق، والتأكد من أن الزيت ساخن قبل بدء القلي.
  • كما يفضل عدم وضع كمية كبيرة من السمك في المقلاة مرة واحدة، لأن ذلك يخفض حرارة الزيت ويجعل السمك يمتص كمية أكبر من الزيت.

طريقة تقديم السمك البربوني

  • يقدم السمك البربوني ساخنًا مع الأرز والسلطة الخضراء والطحينة، ويمكن تقديمه بجانب شرائح الليمون والبقدونس.
  • ويمكن أيضًا إضافة سلطة الطحينة بالثوم أو سلطة البابا غنوج للحصول على وجبة متكاملة بطعم مميز.

نصيحة مهمة

إذا كان السمك البربوني صغير الحجم، يمكن قليه كاملًا بعد تنظيفه جيدًا، أما إذا كان كبيرًا، فيمكن عمل فتحات بسيطة في جسم السمكة قبل التتبيل، حتى تصل الحرارة إلى الداخل وينضج السمك بشكل متساوٍ.

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طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت
طريقة عمل السمك البربوني المقلي المقرمش في البيت

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