حاولوا التصدى للقوة الأمنية.. القبض على طرفي مشاجرة بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله أحد الأشخاص حال قيامه بتصوير قوة أمنية وادعائه بمحاولتهم ضبطه مجاملةً لأحد الأشخاص بالمنوفية.



وبالفحص، تبين أنه بتاريخ اليوم 21 سبتمبر الجاري، تبلغ لشرطة النجدة بمديرية أمن المنوفية، بحدوث مشاجرة بين أطراف من عائلة واحدة بدائرة مركز شرطة أشمون، وتم الانتقال في حينه، وحال وصول الضابط لفحص البلاغ؛ قام أحد الأشخاص وسيدتين بمحاولة منعه من اصطحاب الأطراف.

وعقب ذلك انتقلت القوات، وتم احتواء الموقف وضبط طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. وتولت النيابة العامة التحقيق.