19 ديسمبر.. الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم صدر ضده حكم غيابي بالمؤبد بـ«داعش العمرانية»

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، مساء اليوم، حجز الحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم بخلية داعش العمرانية، في القضية رقم 3107 لسنة 2020 جنايات العمرانية، المقيدة برقم 1818 لسنة 2017 كلي جنوب الجيزة، وبرقم 70 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 19 ديسمبر المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم أحمد مصطفى الصادر ضده حكما غيابيا بالسجن المؤبد، بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي