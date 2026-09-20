ثاني جلسات محاكمة متهمين اثنين بالانضمام لجماعة إرهابية في بولاق الدكرور.. اليوم

تستكمل الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة متهمين اثنين بالانضمام لجماعة إرهابية في القضية رقم 4928 لسنة 2026 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 10708 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة، وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.