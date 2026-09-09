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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية لـ 22 سبتمبر

المستشار محمد السعيد الشربيني
المستشار محمد السعيد الشربيني
إسلام دياب

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، مساء اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في العمرانية في القضية رقم 4155 لسنة 2025 جنايات العمرانية، والمقيدة برقم 1848 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، لجلسة 22 سبتمبر الجاري، لإعلان المتهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني رئيس المحكمة وعضوية المستشارين غريب عزت ووائل عمران الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة وأمانة سر ممدوح عبد الرشيد.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

الدائرة الأولى إرهاب مجمع محاكم بدر محاكمة متهم خلية العمرانية إرهاب

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