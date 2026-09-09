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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

استقالة علي جابر من منصبه في مجموعة MBC.. ويواصل تعاونه مستشارا

علي جابر
علي جابر
تقى الجيزاوي

تقدم الإعلامي علي جابر باستقالته من منصبه كرئيس تنفيذي للمحتوى ومدير عام القنوات التلفزيونية في مجموعة MBC.

ومن المقرر أن يواصل علي جابر تعاونه مع المجموعة خلال الفترة المقبلة، ولكن بصفة استشارية، عقب مغادرته منصبه التنفيذي الحالي.

ويأتي رحيل علي جابر عن منصبه بعد سنوات من العمل داخل مجموعة MBC وتوليه عددًا من المسؤوليات المرتبطة بالمحتوى والقنوات التلفزيونية.

علي جابر 

وكان انضم علي جابر إلى مجموعة MBC عام 2011، ليشارك على مدار السنوات التالية في صياغة وتطوير توجهات المحتوى داخل المجموعة، مستندًا إلى خبرته الطويلة في الإعلام واهتمامه بصناعة المحتوى والترفيه.

وخلال نحو 15 عامًا، ارتبط اسم علي جابر بعدد من أبرز البرامج والمشروعات التي قدمتها المجموعة، والتي نجحت في الوصول إلى جمهور واسع داخل المنطقة العربية.

كما شملت مسيرته في MBC المشاركة في تطوير العديد من البرامج والعروض الترفيهية، إلى جانب الإسهام في رسم ملامح استراتيجية المحتوى، بالتزامن مع التطورات المتسارعة التي شهدها قطاع الإعلام والترفيه في المنطقة.

علي جابر MBC استقالة علي جابر

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