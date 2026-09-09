أنباء عن مقـ تل قيادات عسكرية حوثية في غارة استهدفت اجتماعهم غرب مدينة تعز اليمنية

أفاد مراسل قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل، بوجود أنباء عن مقتل قيادات عسكرية حوثية في غارة استهدفت اجتماعهم غرب مدينة تعز في اليمن.

وفي موقف أمريكي جديد يعكس تصاعد اللهجة تجاه جماعة الحوثيين، أكدت السفارة الأمريكية لدى اليمن أن الجماعة أخطأت في حساباتها، بالتزامن مع تصاعد المواجهات العسكرية في اليمن وتزايد التوتر المرتبط بالهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية.

وأكدت السفارة، في بيان بشأن التطورات الأخيرة، أن الحوثيين هم من بدأوا الصراع، محملة الجماعة مسؤولية تبعات ما وصفته بـ«عدوانها»، ومشددة في الوقت ذاته على أن حكومة الجمهورية اليمنية المعترف بها دوليًا هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد.

وأوضحت واشنطن أن الحكومة اليمنية تمتلك، وفق موقفها المعلن، كامل الحق في الدفاع عن الشعب اليمني والعمل على إنهاء قدرة الحوثيين على تنفيذ ما وصفته بالأعمال الإرهابية. كما أكدت الولايات المتحدة دعمها لحق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن أراضيها ومواطنيها، ومساندة الحكومة اليمنية الشرعية في جهودها الرامية إلى مواجهة أنشطة الحوثيين.