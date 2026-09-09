الأهلي يحيل تصريحات أمين صندوق الزمالك للشؤون القانونية | خاص

كشف مصدر داخل النادي الأهلي عن تحرك جديد من جانب إدارة القلعة الحمراء، بشأن التصريحات التي أدلى بها حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك حول عقود لاعبي الفريق الأحمر.

الأهلي يتحرك ضد حسام المندوه لهذا السبب

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن النادي الأهلي قام بتحويل تصريحات أمين صندوق الزمالك إلى الشؤون القانونية بالنادي، من أجل دراسة ما ورد بها وتحديد الموقف القانوني منها.

وأوضح المصدر أن الشؤون القانونية ستقوم بمراجعة التصريحات بشكل كامل، وبحث مدى إمكانية اتخاذ إجراءات رسمية أو تقديم شكوى ضد أمين صندوق الزمالك، حال وجود ما يستوجب ذلك من الناحية القانونية.

وأضاف أن الأهلي يتعامل مع الأمر بشكل مؤسسي، وأن أي خطوة مقبلة ستتم وفقًا لما ستسفر عنه الدراسة القانونية للتصريحات، دون التسرع في اتخاذ أي قرارات.

وأشار المصدر إلى أن إدارة الأهلي حريصة على الحفاظ على حقوق النادي ولاعبيه، وأنها لن تتردد في اتخاذ الإجراءات المناسبة حال ثبوت وجود مخالفة تستوجب التحرك.

أسامة حسني يهاجم أمين صندوق الزمالك: خليك في نادي الزمالك ومشاكله

شهد برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر» نقاشًا حول التصريحات المتبادلة بين مسؤولي قطبي الكرة المصرية، وذلك على خلفية حديث حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن بعض الملفات المتعلقة بالنادي الأهلي وعقود لاعبيه.

وتدخل أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، للرد على تصريحات المندوه، مؤكدًا أن مسؤولي النادي الأهلي لا يتطرقون إلى إدارة الزمالك أو عقود لاعبيه.

وقال أسامة حسني خلال حديثه في البرنامج: «نقطة بس حابب أوضحها، يعني ردًا على كلام الأستاذ حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، هل عمرك شفت مجلس إدارة النادي الأهلي أو الناس في مجلس إدارة النادي الأهلي تطرقوا لمجلس إدارة نادي الزمالك أو العقود بتاعة اللعيبة أو كلامها على نادي الزمالك؟».