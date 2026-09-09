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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أسامة حسني يهاجم أمين صندوق الزمالك: خليك في نادي الزمالك ومشاكله

حسام المندوه
حسام المندوه
محمد بدران

شهد برنامج «اللعيب» المذاع عبر قناة «MBC مصر» نقاشًا حول التصريحات المتبادلة بين مسؤولي قطبي الكرة المصرية، وذلك على خلفية حديث حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، عن بعض الملفات المتعلقة بالنادي الأهلي وعقود لاعبيه.

وتدخل أسامة حسني، نجم الأهلي السابق، للرد على تصريحات المندوه، مؤكدًا أن مسؤولي النادي الأهلي لا يتطرقون إلى إدارة الزمالك أو عقود لاعبيه.

وقال أسامة حسني خلال حديثه في البرنامج: «نقطة بس حابب أوضحها، يعني ردًا على كلام الأستاذ حسام المندوه أمين صندوق نادي الزمالك، هل عمرك شفت مجلس إدارة النادي الأهلي أو الناس في مجلس إدارة النادي الأهلي تطرقوا لمجلس إدارة نادي الزمالك أو العقود بتاعة اللعيبة أو كلامها على نادي الزمالك؟».

وأضاف: «استحالة تلاقي النادي الأهلي يتكلم، لكن أنا بنصح الأستاذ حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك: خليك في نادي الزمالك ومشاكل نادي الزمالك».

من جانبه، تدخل الإعلامي مهيب عبدالهادي، مقدم البرنامج، متسائلًا: «هو يعني من حق أي حد يتكلم على حد يعني؟».

ورد أسامة حسني موضحًا أن الأمر يختلف عندما يكون المتحدث مسؤولًا داخل أحد الأندية، قائلًا: «لا، النهاردة لما يبقى شخص عادي يتكلم، ولكن النهاردة لما تبقى مسؤول وبتتكلم عن تلاعب في عقود اللعيبة في اتحاد الكرة، لا، لازم هنا ستوب».

وتابع نجم الأهلي السابق: «ده النهاردة كم المشاكل الموجودة في نادي الزمالك؟ إيقاف قيد فترتين، بتتكلم عن لعيبة ما بتاخدش مستحقاتها، بتتكلم عن لعيبة بتهرب، بتتكلم عن ألعاب صالات مدمرة، بتتكلم عن أرض اتسحبت على مديونيات».

وشدد حسني على رفضه تناول مسؤول زملكاوي لأمور تخص النادي الأهلي، قائلًا: «اتكلم عن ناديك، لكن النهاردة بتتطرق للنادي الأهلي، فده مش مسموح بيه».

أسامة حسني يتحدث عن اللعب المالي النظيف

وتطرق أسامة حسني خلال حديثه إلى ملف اللعب المالي النظيف، مشيرًا إلى ضرورة مناقشة أوضاع الأندية التي تعاني من مديونيات كبيرة رغم إبرامها صفقات بمبالغ ضخمة.

وقال: «الحاجة التانية، أنت النهاردة لو بتتكلم يعني علشان حتة اللعب المالي النظيف، النهاردة أندية بتبقى مديونة بالأرقام دي كلها، وتشتري لعيبة بالأرقام دي برضه».

وأضاف: «النهاردة ميسي في برشلونة، برشلونة مقدرتش تشتري ميسي علشان حتة اللعب المالي النظيف، مصروفاتك مش قد إيراداتك، فالنهاردة دي نقطة لازم تتفتح، حتة اللعب المالي النظيف».

أسامة حسني يكشف تفاصيل العقود الرياضية والتجارية

كما تحدث نجم الأهلي السابق عن الجدل المثار بشأن وجود عقود رياضية وتجارية للاعبين، مؤكدًا أن هذا الأمر قانوني،

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