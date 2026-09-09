محافظ الغربية: 24 محضرًا ضد عدة مخابز بمركزي كفر الزيات وزفتى

تابع اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية على المخابز البلدية بمركز كفر الزيات وزفتى، التي أسفرت عن تحرير 24 محضرًا لمخالفات تنوعت بين نقص الأوزان وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إلى جانب عدم استيفاء بعض الاشتراطات التموينية وسلامة الغذاء.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية على المخابز بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وانتظام الإنتاج، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، بما يحافظ على الدعم الموجه لأهالينا ويضمن حصولهم على رغيف خبز مطابق.