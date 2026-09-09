هاري ريدناب يشيد بمحمد صلاح ويدعم عمر مرموش مع توتنهام

تحدث هاري ريدناب، المدير الفني السابق لفريق توتنهام هوتسبير، عن الثنائي المصري محمد صلاح وعمر مرموش، بعد انتقال الأول إلى طرابزون سبور التركي، وانضمام الثاني إلى صفوف النادي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأبدى ريدناب دهشته من اختيار محمد صلاح الانتقال إلى الدوري التركي، موضحًا أنه كان يتوقع رحيل النجم المصري إلى الدوري السعودي بعد نهاية مشواره مع ليفربول.

وأشار مدرب توتنهام السابق إلى أن الجانب المالي ربما لعب دورًا في قرار صلاح، مؤكدًا في الوقت نفسه أن اللاعب قدم مسيرة استثنائية مع ليفربول وكان من أبرز أسباب نجاح الفريق خلال السنوات الماضية.

وعن عمر مرموش، أكد ريدناب ثقته في قدرة المهاجم المصري على تقديم الإضافة مع توتنهام، مشيرًا إلى امتلاكه إمكانيات مميزة يمكن أن تساعد الفريق على تحسين نتائجه.

وطالب ريدناب مرموش بمواصلة العمل وبذل أقصى جهد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعدما بدأ مشواره مع توتنهام بصورة جيدة رغم عدم تسجيله حتى الآن.

وخاض مرموش مباراتين مع توتنهام في الدوري الإنجليزي أمام نوتينجهام فورست ونيوكاسل يونايتد دون تسجيل أهداف، بينما بدأ صلاح مشواره مع طرابزون سبور بشكل قوي، بعدما سجل 4 أهداف في الدوري التركي، ليحتل المركز الثاني في ترتيب الهدافين خلف فيكتور أوسيمين صاحب الـ6 أهداف.