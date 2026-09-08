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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المرشحون لجائزة الكرة الذهبية 2026 وموقف ميسي وصلاح

الكرة الذهبية 2026
الكرة الذهبية 2026
حمزة شعيب

أعلنت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لعام 2026، والتي تضم أبرز نجوم كرة القدم حول العالم، وسط منافسة قوية على الجائزة التي تُمنح لأفضل لاعب في العالم.

وتُعد نسخة عام 2026 الثالثة منذ بدء الشراكة بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» ومجلة «فرانس فوتبول».

ميسي في صدارة المشهد

يبرز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن أبرز المرشحين للجائزة، بعدما قدم أداءً لافتًا خلال منافسات كأس العالم 2026، وساهم في قيادة منتخب بلاده إلى المباراة النهائية، ليواصل الظهور في نهائي المونديال للمرة الثانية على التوالي.

ويأتي ترشيح ميسي في ظل المستوى الذي ظهر به خلال البطولة، ما يعزز حظوظه في المنافسة على الجائزة.

موقف محمد صلاح

يحظى النجم المصري محمد صلاح باهتمام كبير في سباق الكرة الذهبية، رغم تراجع مستوى موسمه مع ليفربول مقارنة بتوقعات جماهيره.

إلا أن تألق صلاح مع منتخب مصر وقيادته الفريق إلى دور الـ16 في كأس العالم 2026 قد يمثل عاملًا مهمًا في تقييم فرصه ضمن المنافسة على الجائزة.

أبرز المرشحين للكرة الذهبية 

ضمت قائمة المرشحين عددًا من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وجاءت على النحو التالي:

  • جود بيلينجهام – إنجلترا – ريال مدريد.
  • باو كوبارسي – إسبانيا – برشلونة.
  • مارك كوكوريلا – إسبانيا – ريال مدريد.
  • عثمان ديمبلي – فرنسا – باريس سان جيرمان.
  • لويس دياز – كولومبيا – بايرن ميونخ.
  • برونو فرنانديز – البرتغال – مانشستر يونايتد.
  • إيرلينج هالاند – النرويج – مانشستر سيتي.
  • جابرييل – البرازيل – آرسنال.
  • أشرف حكيمي – المغرب – باريس سان جيرمان.
  • هاري كين – إنجلترا – بايرن ميونخ.
  • لامين يامال – إسبانيا – برشلونة.
  • خفيتشا كفاراتسخيليا – جورجيا – باريس سان جيرمان.
  • ماركينيوس – البرازيل – باريس سان جيرمان.
  • ساديو ماني – السنغال – النصر السعودي.
  • لاوتارو مارتينيز – الأرجنتين – إنتر ميلان.
  • كيليان مبابي – فرنسا – ريال مدريد.
  • ليونيل ميسي – الأرجنتين – إنتر ميامي.
  • نونو مينديز – البرتغال – باريس سان جيرمان.
  • مايكل أوليس – فرنسا – بايرن ميونخ.
  • جواو نيفيز – البرتغال – باريس سان جيرمان.
  • خوليان كينيونيس – المكسيك – القادسية السعودي.
  • وليان باتشو – الإكوادور – باريس سان جيرمان.
  • ديكلان رايس – إنجلترا – آرسنال.
  • رودري – إسبانيا – برشلونة.

جوائز أخرى

يأتي إعلان قائمة المرشحين للكرة الذهبية ضمن مجموعة من الجوائز التي تكشف عنها مجلة «فرانس فوتبول» لعام 2026، حيث سبق الإعلان عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب في العالم، إلى جانب قائمة المرشحين لجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى.

كما شملت الإعلانات قائمة المرشحين لجائزة كرويف لأفضل مدرب في العالم، بالإضافة إلى قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادٍ للرجال في العالم.

 

تشهد جائزة الكرة الذهبية لعام 2026 منافسة قوية في ظل وجود نخبة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية. ويأتي ليونيل ميسي في مقدمة الأسماء التي تحظى بالاهتمام، خصوصًا بعد مشواره مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم، بينما يبقى محمد صلاح ضمن دائرة الاهتمام بعد مساهمته في وصول منتخب مصر إلى دور الـ16 من البطولة.

وتتجه الأنظار خلال الفترة المقبلة إلى الإعلان عن الفائز بالجائزة، في ظل منافسة تجمع بين أصحاب الإنجازات الفردية والجماعية خلال الموسم والبطولات الكبرى.

الكرة الذهبية المرشحون للكرة الذهبية فرانس فوتبول

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