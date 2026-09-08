4 رعاة يظهرون على قميص الزمالك أمام أبو قير للأسمدة بالدوري

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، نقلا عن مصدر داخل نادي الزمالك، عن تفاصيل جديدة بشأن رعاة الفريق خلال الفترة المقبلة.

وكتب احمد حسن :مصدر بالزمالك: هناك 4 رعاة سيظهرون على قميص الفريق اليوم خلال مباراة أبو قير للأسمدة بالدوري ، بينما يتبقى الإعلان على القميص عن 3 رعاة اخرين سيتم ظهورهم على ملابس الفريق تباعاً خلال المباريات المقبلة.

ويعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى منافسات الدوري المصري الممتاز؛ عندما يستضيف أبو قير للأسمدة، بعد انتهاء مهمته القارية أمام “إيه إس بورت” الجيبوتي في الدور التمهيدي من دوري أبطال أفريقيا.

وكان الزمالك قد حقق الفوز على إيه إس بورت الجيبوتي بنتيجة 2-1، في مباراة الذهاب التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا.

وتُعد مشاركة الزمالك الحالية في البطولة القارية هي الأولى له منذ مواجهته الأخيرة أمام المريخ السوداني في نسخة عام 2023.

ويحتاج الزمالك إلى استكمال مهمته بنجاح في مباراة الإياب، المقرر إقامتها يوم 12 سبتمبر الجاري، من أجل حسم التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

وفي دور الـ32، يلتقي المتأهل من مواجهة الزمالك و"إيه إس بورت" مع الفائز من مباراة إيجلز الكونغولي والجيش الرواندي.