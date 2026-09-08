فيلا هدية لمحمد صلاح وعائلته طوال فترة إقامته في طرابزون التركية

في لفتة ترحيبية بالنجم المصري محمد صلاح، خصص رجل الأعمال التركي أتيلا أتامان ونجله ميرهان فيلا وسط الطبيعة الخضراء في مدينة طرابزون، لاستضافة صلاح وأسرته خلال زياراتهم للمدينة.

وأكد أتامان أن الفيلا رقم 503 تم تخصيصها لاستخدام محمد صلاح وعائلته عند حضورهم إلى طرابزون، دون نقل ملكيتها إليه، موضحًا أن الخطوة تأتي تعبيرًا عن الترحيب بالنجم المصري وتقديرًا لمكانته.

وقال رجل الأعمال التركي: «صلاح مبقاش مجرد لاعب.. ده بقى واحد من أهل المدينة».

ووجّه أتامان رسالة إلى محمد صلاح وعائلته قائلًا: «إنت وعائلتك بين أهلك».

وتأتي هذه المبادرة في إطار الترحيب بصلاح، والتأكيد على مكانته الخاصة لدى أهالي طرابزون، الذين يعتبرونه واحدًا منهم.