مدرب القناة: التحكيم حرمنا من الفوز أمام طلائع الجيش

فتح عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، النار على قرارات التحكيم عقب تعادل فريقه مع طلائع الجيش، مؤكدًا أن فريقه كان يستحق تحقيق الفوز في المباراة.

عبد الناصر محمد

وقال عبد الناصر محمد إن القناة فرض سيطرته بشكل كامل على أحداث الشوط الثاني، ونجح في الوصول إلى مرمى المنافس وتهديده، لكنه يرى أن التحكيم حرمه من هدف في الدقائق الأخيرة، مضيفًا: «أنا حاسس إن أنا اتظلمت امبارح، اتسلبت مننا فرحتنا بصراحة.. والله ما نمت من الزعل».

وأضاف المدير الفني للقناة أن قرار إلغاء الهدف بسبب التسلل لا يستطيع التعليق عليه، لوجود تقنية حكم الفيديو المساعد، لكنه اعترض على احتساب مخالفة في الهدف الأخير، قائلًا: «الجول ده لو لأي فرقة تانية كان حسبها.. القانون لازم يبقى واحد، مش بالمزاج».

وكشف عبد الناصر محمد عن اتجاه إدارة القناة لتقديم شكوى رسمية ضد التحكيم، مؤكدًا أن فريقه سبق وتحدث مع لجنة الحكام بشكل ودي، لكنه يرى أن الأخطاء التحكيمية تكررت في حق فريقه، كما أبدى حزنه على رحيل جهاد جريشة عن لجنة الحكام، مطالبًا بتحقيق العدالة بين جميع الفرق.