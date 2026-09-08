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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب القناة: اتظلمنا وسرقوا فرحتنا أمام طلائع الجيش

عبد الناصر محمد
عبد الناصر محمد
محمد بدران   -  
يمنى عبد الظاهر

كشف عبد الناصر محمد، المدير الفني لفريق القناة، تفاصيل اعتراضه على بعض القرارات التحكيمية خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بالدوري الممتاز، مؤكدًا أن فريقه تعرض للظلم، وإدارة النادي قررت التقدم بشكوى رسمية.

جاءت تصريحات عبد الناصر محمد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج «الكلام المظبوط» الإذاعي، حيث تحدث عن أداء فريقه ونتائج القناة، إلى جانب رؤيته للقرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة.

وقال عبد الناصر محمد: «بشكر طبعًا لعيبتي على أدائهم القوي، الشوط الأول كان سجال بيننا وبينهم.. فرقة طلائع الجيش فرقة محترمة وعريقة، ومعاها الكابتن جمعة حبيبي وتزاملنا في الملعب».

وأضاف: «الشوط التاني إحنا كنا مسيطرين سيطرة كاملة عليه، قفلنا عليهم كل مفاتيح لعبهم، ووصلنا وهددنا وكل حاجة، لكن للأسف التحكيم كان ليه رأي آخر في الجول التاني بالذات».

وتطرق المدير الفني للقناة إلى قرار إلغاء هدف فريقه بداعي التسلل، موضحًا: «التسلل ما أقدرش أتكلم فيه؛ لأن فيه خطوط VAR، وأنا عن نفسي وأنا في الملعب والحكم الرابع جنبي قلت له: أنا شاكك إنها تسلل، قبل ما يحتسب تسلل».

وانتقد عبد الناصر محمد احتساب مخالفة في الهدف الأخير، قائلًا: «الجول ده لو لأي فرقة تانية كان حسبها، لأن ما تقوليش دفع، إحنا مش بنلعب كرة نسائية ولا باسكت، باللمس».

وتابع: «أنا بتجنن من حتة ده التحام عادي وده التحام مش عادي.. ما هو مش بالمزاج، يعني القانون لازم يبقى واحد».

وأكد مدرب القناة شعوره بالظلم عقب المباراة، قائلًا: «أنا حاسس إن أنا اتظلمت، اتسلبت مننا فرحتنا بصراحة.. إحنا فرحنا جامد أوي بعد الهدف، جول في آخر دقيقة في الوقت الضائع، وإن أنت تكسب مباراة مهمة وتبقى 8 نقط وتبقى فوق».

وأردف: «قسمًا بالله أنا ما نمت امبارح من الزعل».

وأشار حتحوت خلال البرنامج إلى تكرار شكاوى عبد الناصر محمد من التحكيم، ليرد المدير الفني: «الإدارة قررت امبارح إنها تقدم شكوى رسمية؛ لأن فيه حكام أنا مش عايزها تجيلي، لأنها جاتلي قبل كده في المحترفين وخسرتني ماتشات».

وأوضح عبد الناصر أن اعتراضه لا يعني المطالبة بالحصول على أفضلية، قائلًا: «أنا ما بقولش اديني أكتر من حقي، أنا بقول لك اديني حقي زي ما بتدي للمنافس حقه».

كما أعرب عن حزنه لرحيل الحكم الدولي السابق جهاد جريشة عن لجنة الحكام، قائلًا: «أنا حزين على مشيان الكابتن جهاد جريشة من لجنة التحكيم، أقسم بالله».

واختتم تصريحاته بالتأكيد على ضرورة توحيد المعايير التحكيمية بين جميع الفرق، مستشهدًا بلقطة أخرى من الدوري: «كورة بن شرقي في سموحة مش دفع في الضهر وكل حاجة؟.. ما اتحسبتش فاول».

وتأتي تصريحات عبد الناصر محمد لتسلط الضوء على حالة الجدل التحكيمي التي صاحبت مباراة القناة وطلائع الجيش، في الوقت الذي تستعد فيه إدارة النادي لتقديم شكوى رسمية اعتراضًا على القرارات محل الجدل.

عبد الناصر محمد المدير الفني لفريق القناة طلائع الجيش الكابتن جهاد جريشة سموحة

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