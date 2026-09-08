قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي: السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإقامة الدولة الفلسطينية
الجارديان: تهجير الفلسطينيين لم يعد كلامًا أصبح واقعا تمارسه إسرائيل يوميًا
توقعات بإعلان كندا وفرنسا وبريطانيا حظر استيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية
تعليمات عاجلة للمدارس بشأن "رياض الأطفال"..ماذا قررت التعليم؟
العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
بألوان علم مصر.. الطائرات السعودية تبهر الحضور في سماء العلمين بحضور الرئيس السيسي
المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور
وزير الخارجية السعودي: الحوثي فتح على نفسه باباً لا يحتمله
بريطانيا تخصص 135 مليون دولار لدعم الدفاع الجوي في أوكرانيا
فرسان الإمارات يبهرون الرئيس السيسي بعروض جوية استثنائية في سماء العلمين
بعد جولة المحافظ .. لجنة التفتيش المالي والإداري تفحص مدرسة أحمد سمير ببنها
صناعة مصرية بمعايير عالمية.. "العربية للتصنيع" تستعرض أحدث منتجاتها الجوية في معرض العلمين للطيران| صور
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مؤتمر وزراء الداخلية العربية يوصي بتطوير آليات حماية ضحايا الجرائم الإلكترونية

المشاركون فى المؤتمر
المشاركون فى المؤتمر
مصطفى الرماح

اختتم المؤتمر الثاني عشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية أعماله بإصدار عدد من التوصيات الهامة الرامية إلى تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين أجهزة حقوق الإنسان في الدول العربية.

وكان المؤتمر قد انعقد تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية باستضافة كريمة من وزارة الداخلية المصرية في القاهرة يوم الإثنين 7/9/2026م، وشارك فيه ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (FRONTEX)، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية.

وأكد المؤتمر على أهمية قيام إدارات حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية بالتنسيق مع إدارات الشرطة المختصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية لتعزيز قدراتها في حماية حقوق ضحايا الجرائم الإلكترونية، ولتطوير آليات مرنة وآمنة لتلقي بلاغات ضحايا هذه الجرائم، وبما يضمن حماية الخصوصية الرقمية والإجرائية لضحاياها.

كما أكد على ضرورة توفير حماية متكاملة للضحايا من التهديدات وإعطاء الأولوية للفئات الخاصة والأولى بالرعاية، مع مراعاة احتياجاتهم النفسية والجسدية والاجتماعية،

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى تعزيز التعاون في مجال التوعية بمخاطر الجرائم الإلكترونية وحماية ضحاياها، من خلال تبادل الإنتاج الإعلامي الأمني، والاستفادة من التجارب الناجحة، وتعزيز برامج التدريب المشترك، والتنسيق مع إدارات الإعلام الأمني لتوعية النشء والمراهقين بالاستخدام الآمن لوسائل الإعلام الرقمي، والوقاية من الجرائم الإلكترونية، والتعريف بإجراءات التعامل معها وحقوق ضحاياها. كما دعا أجهزة الشرطة العربية المختصة إلى تعزيز التعاون مع "السلطات القضائية وخبراء الأمن السيبراني، ومزودي خدمات الإنترنت" في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والوقاية منها وأيضاً توفير الحماية الكاملة لضحاياها.

وطلب المؤتمر من الأمانة العامة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تنظيم مؤتمرات وورش عمل ودورات تدريبية في مجال تنمية قدرات رجال إنفاذ القانون على حماية حقوق ضحايا الجرائم الإلكترونية، كما طلب من الأمانة العامة ولجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التعاون لعقد ورشة عمل حول الإجراءات التي تتخذها الدول العربية لحماية حقوق ضحايا الجرائم الإلكترونية، وتقييم مدى فعالية تلك الإجراءات.

وبشأن الخدمات الشرطية المجتمعية دعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى التوسع في تقديم هذه الخدمات عبر المنصات الإلكترونية، مع إبراز جهود أجهزة الشرطة في تقديمها وتوضيح إجراءات الحصول عليها، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطويرها بما يسهم في تحسين جودتها والاستجابة لاحتياج الجمهور، كما دعا الدول الأعضاء إلى تعزيز القدرات الرقمية للعاملين في مجال الخدمات الشرطية الجماهيرية.

ودعا المؤتمر الدول الأعضاء إلى الاستفادة من تطبيق المعايير التي وضعتها الأمم المتحدة لتقييم مدى الالتزام بتقديم الخدمات العامة والشرطية من منظور حقوقي، وطلب من الأمانة العامة كذلك الاستمرار في تعزيز التعاون مع الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل من خلال ورش العمل الفنية وفرص التعلم المتبادل،

وثمن المؤتمر التجربة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وتجارب الدول الأعضاء المتميزة في هذا المجال، كما ثمن العروض والتجارب التي قدمت، وطلب من الأمانة العامة تعميمها على الدول الأعضاء للاستفادة منها.



 

حقوق الإنسان وزارات الداخلية الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جانب من الجولة

لم يثبت إنفاقها من مالها.. محافظ القليوبية يكشف تفاصيل جديدة بشأن واقعة مديرة المدرسة

أرشيفية

السعودية تعلن إصابة 73 مدنيا إثر هجمات للحوثيين على عدة مدن

طائر المينا الهندي

لو ظهر عندك في البلكونة.. خطوات التعامل مع طائر المينا الهندي

مباراة القمة

عامر حسين عن ازمة مباراة القمة: المحكمة الرياضية غلّطت المسابقات وأنصفت الأهلي

الجبنة الرومي

معلومات لا تتوقعها.. طبيب يكشف مفاجأة عن الجبنة الرومي

المصري البورسعيدي

مصطفى أبو الدهب يكشف سبب سقوط المصري أمام منتخب السويس بتروجت

ارتفاع في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء

ارتفاع جديد في سعر الدولار مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء .. وصل لكام؟

عاطف

محمد عاطف يكشف كواليس رحيله عن الزمالك: جون إدوارد أجبرني

ترشيحاتنا

هند صبري

بلس 90 و4 استمرار وعسل أحمر… 3 مسلسلات تدخل البلاتوهات قريبا

قناة النيل الثقافية

«النيل الثقافية» تنقل اليوم حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي

كاظم الساهر

كاظم الساهر يحيي حفلا غنائيا فى المغرب.. 26 سبتمبر

بالصور

لصحة القلب والدماغ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

العملاق الصيني يعرض قوته الجوية الضاربة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الصيني في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟.. 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي
طفلك بيمرض أول ما الدراسة تبدأ؟ 6 أخطاء تضعف مناعته دون أن تعرفي

المقاتلة الشبحية الروسية Su-57E ومنظومة إس 400 الصاروخية تظهران لأول مرة في معرض العلمين الدولي للطيران والفضاء.. صور

صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء
صورة من مشاركة الجانب الروسي في معرض العلمين للطيران والفضاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: متى كانت آخر مرة توقفنا فيها لنتنفس دون شعور بالذنب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم وتوجيهات الرئيس.. رؤى وأطروحات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في إسرائيل.. انتخابات على بقاء نتنياهو في الحكم!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

د. جمال القليوبي يكتب: حرب العناد الأمريكي الإيراني تضرب الاقتصاد العالمي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: أبرز المخاوف التي تسكننا.. أسبابها وكيف نتغلب عليها؟

المزيد