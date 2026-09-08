سقوط عصابة سرقة الماشية في الشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بعدة مقاطع فيديو تم تداوله بأحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص يستقلون سيارة ملاكى بسرقة رؤوس ماشية من أمام منزله بالشرقية.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 17 أغسطس المنقضى، تلقى مركز شرطة ديرب نجم بلاغا من والدة صاحب الحساب، وهي ربة منزل، مقيمة بدائرة المركز، باكتشافها سرقة 4 رؤوس ماشية من داخل الحظيرة الخاصة بها.

بإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة، وتبين أنهم تشكيل عصابى يضم 4 عناصر جنائية خطرة، من ضمنهم سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، وضُبط بحوزتهم “بندقية خرطوش – فرد خرطوش- السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة (مستأجرة من أحد معارض السيارات)”.

بمواجهتهم، اعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الماشية بأسلوب "المغافلة"، وانهم ارتكبوا 5 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط 11 رأس ماشية من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.





