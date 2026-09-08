جمال عسكر: دخول شركة تويوتا للتصنيع في مصر يمثل دفعة قوية للاستثمارات اليابانية

قال المهندس جمال عسكر، خبير قطاع السيارات ورئيس لجنة الصناعة بنقابة المهندسين، إن شركة تويوتا تعد من أكبر شركات العالم في مجال التكنولوجيا ومبيعات السيارات، مشيرًا إلى أن الشركة تتمتع بتكنولوجيا كبيرة جدًا.

وأوضح المهندس جمال عسكر خلال مداخلة ببرنامج "الاقتصاد 24" على القناة الأولى أن شركة تويوتا مقسومة إلى شركتين، إحداهما تعمل في التصنيع والتطوير والعلامة التجارية والسياسات مع الشركات على مستوى العالم، بينما الشركة الأخرى مسؤولة عن التجارة والتوزيع والاستثمار وسلاسل الإمداد والخدمات التجارية حول العالم.

وأضاف، أن وجود مثل هذه الشخصيات والاستثمارات القادمة من اليابان إلى مصر من أجل التعاون يعد أمرًا جيدًا، خاصة أن رئيس الوزراء الياباني زار مصر منذ حوالي سنة ونصف، لكن لم يتم التوصل وقتها إلى اتفاقيات.

وأشار إلى أن مصر تعتبر السنتر الخاص بالعالم، كما يتم اعتبارها منفذًا لقارة إفريقيا بالكامل، موضحًا أن ذلك يمنح الشركة العديد من المزايا، في مقدمتها توافر السيارات وقطع الغيار وخدمات الضمان.