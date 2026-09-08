الصين تطالب شركات السيارات بإبطاء سباق تطوير الموديلات الجديدة

تواصل شركات تصنيع السيارات الصينية تقليص الدورة الزمنية المخصصة لتطوير وبناء الطرازات الجديدة إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثار قلق السلطات التنظيمية وخبراء القطاع حول مدى تأثير هذه السرعة الفائقة على معايير السلامة والجودة واختبارات المتانة الشاملة.

الذكاء الاصطناعي يقلص مدة التطوير إلى 18 شهرًا

تستغرق دورة تطوير السيارات الجديدة لدى الشركات الغربية التقليدية فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، بينما استطاعت المصانع الصينية خفض هذه المدة إلى نحو 2 سنة في المتوسط.

وتشير تقديرات شركة "IAT Automobile Technology" بالتعاون مع الجمعية الصينية لمصنعي السيارات إلى أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصميم الهندسي والمحاكاة سيقلص مدة تطوير السيارة بالكامل إلى 18 شهرًا فقط.

تطوير السيارات الصينية

مخاوف الأمان والاستجابة للنموذج الصيني

تخشى الهيئات التنظيمية الصينية من أن يؤدي تقليص الجداول الزمنية لتطوير السيارات إلى تجاوز اختبارات السلامة والتحمل الضرورية، خاصة مع توسع الشركات الصينية في الأسواق العالمية.

ورغم هذه المخاوف، بدأت الشركات الغربية في الاستفادة من الخبرات الصينية لتقليل أزمنة التطوير؛ حيث طورت شركة رينو سيارتها "توينجو E-Tech" الكهربائية في الصين خلال 21 شهرًا فقط، كما أنجزت فولكس فاجن طراز "ID.UNYX 08" بالتعاون مع شركة أكس بنج خلال 24 شهرًا.