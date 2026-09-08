لصحة القلب والدماغ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول المكسرات؟

المكسرات مثل اللوز والجوز والفستق والكاجو والبندق من الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية المهمة، ويمكن أن تكون جزءًا مفيدًا من النظام الغذائي عند تناولها باعتدال.

أهم فوائد المكسرات:

- دعم صحة القلب: تحتوي على دهون غير مشبعة قد تساعد في تحسين صحة القلب عند استبدالها بالدهون المشبعة.

- غنية بالبروتين: تساعد على دعم العضلات والشعور بالشبع.

- مصدر جيد للألياف: تساهم في تحسين الهضم والشعور بالامتلاء.

- دعم صحة الدماغ: تحتوي المكسرات، خاصة الجوز، على دهون وعناصر غذائية مهمة لوظائف الدماغ.

- تقوية العظام: توفر بعض المكسرات معادن مثل المغنيسيوم والفوسفور، وهي مهمة لصحة العظام.

- غنية بمضادات الأكسدة: تساعد المركبات المضادة للأكسدة في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي.

- المساعدة في التحكم بالشهية: تناول كمية صغيرة منها قد يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول.

أفضل طريقة لتناولها

-يُفضل اختيار المكسرات غير المملحة وغير المغطاة بالسكر، وتناول كمية معتدلة، لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

- المكسرات غذاء مغذٍ ومفيد لصحة القلب والدماغ والعضلات والهضم، لكن فائدتها تكون أكبر مع الاعتدال وضمن نظام غذائي متوازن