قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر عيار 18 الآن في محلات الصاغة
إصابة شخص وانفجار أسطوانات بوتاجاز.. حريق ضخم يلتهم مطعمًا من 3 طوابق في مرسى علم
دخل مصر منذ 26 عاما.. البيئة: «المينا الهندي» كائن غازي لا يهدد المواطنين
الكهرباء تحسم الجدل حول عدادات المغتربين وتكشف 3 أسباب للخصم الآلي عند الشحن
نائب رئيس القابضة للكهرباء: تحويل 50% من العدادات الكودية للتصالح.. وهذه أسباب الخصم عند الشحن
خالد الغندور يكشف كواليس اتفاق معتمد جمال مع حراس الزمالك
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2026.. جدول الصرف والحد الأدنى للأجور
مأساة ما بعد الخدمة.. الشرطة الإسرائيلية تقتل جنديا سابقا في حرس الحدود
الأمن السوري يقبض على قائد سابق بالجيش.. اتهامات بجرائم حرب واعتقالات تعسفية
محمد شعبان: كنت قريبًا من الانتقال إلى الزمالك.. ومحمد وأحمد الشناوي وشوبير الأفضل في مصر
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف 3 ناقلات نفط و3 سفن أمريكية في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

3 أنواع من المكسرات تحتوي على البروتين بنسبة أعلى من السوداني

مكسرات
مكسرات
نهى هجرس

على الرغم من أن الفول السوداني يُصنف تقنياً ضمن البقوليات وليس المكسرات، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين تصل إلى 7.43 جرام ، كما أنه مصدر جيد لفيتامينات ب والمغنيسيوم والدهون الصحية، ومع ذلك، فإن العديد من المكسرات الأخرى توفر كميات كبيرة من البروتين وعناصر غذائية مفيدة أخرى.

مكسرات توفر كمية كبيرة من البروتين 

- اللوز

البروتين : 6.01 غرام لكل أونصة 2

اللوز من المكسرات الغنية بالبروتين، ومع ذلك، يُعتبر البروتين الموجود في اللوز غير كامل لأنه يفتقر إلى كميات كافية من بعض الأحماض الأمينية الأساسية، وخاصة الليسين .

للحصول على تركيبة كاملة من الأحماض الأمينية، يُفضل تناول اللوز مع مصادر بروتين أخرى، مثل البقوليات أو البذور أو الحبوب، والتي يمكن أن تساعد في توفير الأحماض الأمينية التي يفتقر إليها اللوز

- الكاجو

البروتين: 5.16 جرام

 الكاجو على نسبة بروتين أقل قليلاً من الفول السوداني واللوز والفستق، ولكنه مع ذلك يُساهم بشكلٍ ملحوظ في إجمالي استهلاكك من البروتين، كما يُوفر الكاجو دهوناً صحية وفيتامينات ومعادن أساسية، مما يجعله خياراً مغذياً للوجبات الخفيفة

- الجوز 

البروتين : 4.31 جرام 

الجوز ليس غنيًا بالبروتين كبعض المكسرات الأخرى، ولكنه يظل مصدرًا قيّمًا، على الرغم من أن بروتين الجوز يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، إلا أنه منخفض في الليسين، لذا لا يُعتبر الجوز بروتينًا كاملًا،  يمكن أن يساعد تناوله مع الأطعمة الغنية بالليسين (البقوليات، الفستق، والبذور) في الحصول على تركيبة متوازنة من الأحماض الأمينية.

المصدر health 

مكسرات فوائد المكسرات مصادر البروتين الجوز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

800 جنيه.. خسائر كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2026.. رابط الاستعلام برقم الجلوس

سارة خليفة

في قضية تصنيع المخدرات الكبرى.. إعدام سارة خليفة و12 والمؤبد لـ 9 آخرين بالتجمع

ساره خليفة في القفص

الطريق إلى عشماوي.. ماذا تبقى في رحلة سارة خليفة للافلات من حبلة المشنقة؟

الزمالك

بالمستند.. عامر العمايرة يفجر مفاجأة بشأن عقوبة إيقاف قيد الزمالك

سعر الذهب

سعر الذهب في الصاغة الآن

امام عاشور

عموتة يجهز مفاجأة لإمام عاشور.. مركز جديد مع الأهلي

انهيار شرفه عقار

ننشر أسماء المتوفى والمصابين في حادث سقوط شرفة عقار بالإسكندرية

ترشيحاتنا

المتهم

القبض على عامل تعدى على ابنته بلوح خشب

القبض على المتهم

أمن المنيا ينجح في كشف لغز إنهاء حياة سائق توك توك بـ سمالوط

المتهمين

سقوط عصابة نصبت على مواطنين بزعم إستثمار أموالهم فى تداول الأسهم

بالصور

أسعار مازدا 3 موديل 2015 المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015
مازدا 3 موديل 2015

استدعاء سعودي لسيارات كيا تيلورايد 2025.. لهذا السبب

كيا تيلورايد
كيا تيلورايد
كيا تيلورايد

أبرزهم ليلى علوي وقصي خولي.. نجوم الفن فى حفل توزيع الجوائز «موريكس دور 2026»

حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026
حفل موركس دور 2026

10 أصوات تصدر من السيارة وتكشف وجود مشكلة.. لا تتجاهلها

أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة
أصوات تصدر من السيارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: إلا قناة السويس

أميرة سيد يونس

أميرة يونس تكتب: شماعة السحر

إيمان حكيم

إيمان حكيم تكتب : النوم في العسل .. محمد الشامي مرض أم عرض؟

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: التريند الهابط .. عندما نصنع الإسفاف بأيدينا

د. أيمن فرج

د. أيمن فرج يكتب: بعد خطاب وارش.. رسالة جاكسون هول هل وصلت للقاهرة؟

المزيد