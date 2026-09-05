3 أنواع من المكسرات تحتوي على البروتين بنسبة أعلى من السوداني

على الرغم من أن الفول السوداني يُصنف تقنياً ضمن البقوليات وليس المكسرات، إلا أنه يحتوي على نسبة عالية من البروتين تصل إلى 7.43 جرام ، كما أنه مصدر جيد لفيتامينات ب والمغنيسيوم والدهون الصحية، ومع ذلك، فإن العديد من المكسرات الأخرى توفر كميات كبيرة من البروتين وعناصر غذائية مفيدة أخرى.

مكسرات توفر كمية كبيرة من البروتين

- اللوز

البروتين : 6.01 غرام لكل أونصة 2

اللوز من المكسرات الغنية بالبروتين، ومع ذلك، يُعتبر البروتين الموجود في اللوز غير كامل لأنه يفتقر إلى كميات كافية من بعض الأحماض الأمينية الأساسية، وخاصة الليسين .

للحصول على تركيبة كاملة من الأحماض الأمينية، يُفضل تناول اللوز مع مصادر بروتين أخرى، مثل البقوليات أو البذور أو الحبوب، والتي يمكن أن تساعد في توفير الأحماض الأمينية التي يفتقر إليها اللوز

- الكاجو

البروتين: 5.16 جرام

الكاجو على نسبة بروتين أقل قليلاً من الفول السوداني واللوز والفستق، ولكنه مع ذلك يُساهم بشكلٍ ملحوظ في إجمالي استهلاكك من البروتين، كما يُوفر الكاجو دهوناً صحية وفيتامينات ومعادن أساسية، مما يجعله خياراً مغذياً للوجبات الخفيفة

- الجوز

البروتين : 4.31 جرام

الجوز ليس غنيًا بالبروتين كبعض المكسرات الأخرى، ولكنه يظل مصدرًا قيّمًا، على الرغم من أن بروتين الجوز يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، إلا أنه منخفض في الليسين، لذا لا يُعتبر الجوز بروتينًا كاملًا، يمكن أن يساعد تناوله مع الأطعمة الغنية بالليسين (البقوليات، الفستق، والبذور) في الحصول على تركيبة متوازنة من الأحماض الأمينية.

المصدر health