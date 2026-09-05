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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

8 عادات مفاجئة تدمر صحة القلب

القلب
القلب
هاجر هانئ

قد تعتقد أنك تعتني بصحة القلب جيدا، ولكن بعض العادات اليومية التي تبدو غير ضارة يمكن أن تزيد بهدوء من خطر الإصابة بأمراض القلب.

 يقول أطباء القلب إن الملح الزائد، والكثير من الجلوس، وقلة النوم، وحتى تجاهل الفحوصات الصحية الروتينية يمكن أن تعمل ضد صحة القلب بمرور الوقت.

عادات تدمر صحة القلب 

فيما يلي  أخطاء شائعة يريدك الخبراء أن تعيد التفكير فيها.

-تناول الكثير من الملح
يمكن أن يساهم النظام الغذائي الغني بالصوديوم في ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد عوامل الخطر الرئيسية للنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب. الكثير من الصوديوم الذي يستهلكه الأشخاص لا يأتي من شاكر الملح ولكن من الأطعمة المعبأة ووجبات المطاعم واللحوم المصنعة والحساء والصلصات.
ما يجب القيام به: تحقق من ملصقات الطعام وتهدف إلى الحفاظ على تناول الصوديوم ضمن الحدود الموصى بها. اختر الأطعمة الطازجة المعالجة إلى الحد الأدنى في كثير من الأحيان.

-الجلوس لفترة طويلة جدا
يمكن أن يؤدي قضاء معظم اليوم في الجلوس إلى تقليل النشاط البدني والمساهمة في زيادة الوزن وارتفاع ضغط الدم والسكري.

 - وكلها يمكن أن تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية.
ما يجب القيام به: قم بفصل فترات طويلة من الجلوس. قم بالمشي لمسافة قصيرة، أو استخدم السلالم، أو التمدد، أو ببساطة الوقوف والتحرك بانتظام.


-التمرير على الهاتف قبل النوم
يمكن أن يتداخل استخدام الهاتف في وقت متأخر من الليل مع النوم عن طريق الحفاظ على تحفيز الدماغ وربما تأخير وقت النوم. يرتبط النوم السيئ أو غير الكافي بارتفاع ضغط الدم وزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ما يجب فعله: ضع هاتفك بعيدا قبل النوم وحافظ على جدول نوم ثابت. حافظ على غرفة نومك مظلمة وباردة وهادئة.

-الاحتفاظ بالوجبات السريعة في المنزل
يمكن للوجبات الخفيفة المصنعة للغاية أن تجعل الأكل غير الصحي معتادا. يمكن أن يساهم استهلاك الأطعمة الغنية بالصوديوم والدهون المشبعة والسكريات المضافة والسعرات الحرارية بانتظام في زيادة الوزن وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم.
ما يجب القيام به: اجعل الخيارات الصحية أسهل من خلال الحفاظ على الفواكه والمكسرات والخضروات والوجبات الخفيفة المغذية الأخرى متاحة بسهولة.
أن تصبح معزولا اجتماعيا
الشعور بالوحدة وعدم التواصل الاجتماعي ليسا مجرد مخاوف عاطفية. ارتبط الإجهاد المزمن والقلق والعزلة الاجتماعية بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

ما يجب القيام به: جعله: جهد وقتا للأصدقاء والعائلة، أو الانضمام إلى الأنشطة المجتمعية أو التطوع. يمكن أن يكون التفاعل الاجتماعي المنتظم جزءا مهما من الرفاهية العامة.


-عدم معرفة أرقام صحة قلبك
يمكنك أن تشعر بصحة جيدة تماما أثناء ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو ارتفاع نسبة السكر في الدم. غالبا ما تنتج هذه الحالات القليل من الأعراض الواضحة ولكنها يمكن أن تضر تدريجيا بصحة القلب والأوعية الدموية.

ما يجب القيام به: احصل على فحوصات صحية روتينية وتعرف على ضغط الدم والكوليسترول ومستويات الجلوكوز في الدم. ناقش خطر الإصابة بأمراض القلب الفردية مع أخصائي الرعاية الصحية.


-أعتقد أنه قد فات الأوان للتغيير
سنوات من العادات غير الصحية لا تعني أنه لا يمكنك تحسين صحة قلبك. حتى التغييرات المتواضعة والمستدامة يمكن أن تحدث فرقا.

ما يجب القيام به: ابدأ صغيرا. المشي أكثر، وتحسين نظامك الغذائي، والإقلاع عن التدخين إذا كنت تدخن، وتقليل أحجام الأجزاء، وبناء إجراءات أكثر صحة تدريجيا بدلا من توقع نتائج دراماتيكية بين عشية وضحاها.

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