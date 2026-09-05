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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر للطيران تطلق أولى رحلاتها الجوية إلى زنجبار بتنزانيا

مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي

أقلعت أولى رحلات الشركة المباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى مدينة زنجبار بتنزانيا، وذلك ضمن خطة الشركة لافتتاح الخط الجديد وربط مصر بأحد أبرز المقاصد السياحية في شرق أفريقيا.

يأتي ذلك استمرارا للخطة الطموحة التي تنتهجها مصر للطيران الناقل الوطني المصري لتوسيع شبكتها في القارة الأفريقية والوصول إلى العديد من النقاط الحيوية في القارة.

وفي هذا الإطار، صرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تماشيا مع توجهات الدولة واهتمامها بدعم التعاون مع الدول الأفريقية، وضعت مصر للطيران خططًا طموحة لتوسيع شبكة خطوطها للوصول إلى آفاق جديدة داخل النقاط ذات الأهمية الاستراتيجية في أفريقيا لتوفير العديد من خيارات السفر للعملاء على متن أحدث الطرازات من الطائرات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز حركة السياحة والاستثمار المتبادل ويربط القاهرة بأبرز الوجهات الحيوية في أفريقيا والعالم، وهو ما يضع مصر للطيران في مصاف شركات الطيران العالمية، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

من جانبه، قال الطيار محمد عليان، رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن الرحلة الأولى إلى زنجبار سجلت نسبة إمتلاء عالية تتخطى 90%.

وأضاف أن الشركة طرحت  تخفيضات بمناسبة افتتاح الخط الجديد على الدرجتين السياحية ورجال الأعمال، ومن المقرر أن تُسيّر مصر للطيران رحلاتها إلى زنجبار بواقع رحلتين أسبوعيا أيام الجمعة والأحد بإستخدام أحدث طائرات الشركة من طراز  B737-8MAX، بما يوفر خدمة جوية منتظمة للمسافرين بين مصر وزنجبار، ويعزز حركة السفر والسياحة بين الجانبين.

ويمكن لعملاء مصر للطيران حجز تذاكر سفرهم بين القاهرة وزنجبار عن طريق الموقع الإلكتروني لمصر للطيران Egyptair.com ومكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم ووكلاء السياحة والسفر.

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