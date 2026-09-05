زيلينسكي: أوكرانيا مستعدة لعدم شن أي هجمات على موسكو من الآن وحتى الاثنين المقبل

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا مستعدة لعدم شن أي هجمات على موسكو من الآن وحتى الاثنين المقبل، حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال زيلينسكي: “نتوقع من الروس العمل بالمثل ووقف الهجمات على كييف”.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر أمرا بعدم شن أي غارات على العاصمة الأوكرانية كييف لمدة ثلاثة أيام تبدأ من منتصف الليلة.

من جانبها، أعلنت الدفاع الروسية صباح اليوم، السبت، أن قواتها قصفت ليلا مصانع للمعادن بمقاطعة دنيبروبيتروفسك يستخدمها المجمع الصناعي العسكري الأوكراني، كما ضربت أهدافا لوجستية في جنوب أوكرانيا.